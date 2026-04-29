«الإمارات دبي الوطني» يطلق صندوقاً للصكوك العالمية

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، نجاح صندوق «فاندستار» لأسهم الإمارات ذات الدخل - أول صندوق عام للبنك في مركز دبي المالي العالمي - في تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار في قيمة الأصول المدارة.

واستناداً إلى هذا النجاح فتح البنك لعملائه آفاقاً استثمارية أوسع، عبر إطلاق صندوق الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع ضمن منصة FundStar، ما يعزز التزام البنك بتوفير حلول استثمارية موجهة نحو تحقيق الدخل ومصممة خصيصاً للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

ومنذ إطلاقه في نوفمبر 2024 قدم صندوق «فاندستار». لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل فرصة مهمة للاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في الإمارات ذات توزيعات الأرباح القوية، مع إمكانية كبيرة لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل في سوق محلية متنامية. وفي 31 مارس 2026، وصلت قيمة الأصول المُدارة للصندوق إلى 100.04 مليون دولار بزيادة كبيرة عن 14.14 مليون دولار المسجّلة في 31 ديسمبر 2024، وبذلك حقق عائداً تراكمياً بنسبة 21.96% وأداءً سنوياً بنسبة 13.30%. وفي ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً، من المتوقع أن تحافظ بعض الأسهم وقطاعات الأعمال القوية على مرونتها، مما يخلق فرص دخول محتملة للمستثمرين.

ويستهدف الصندوق تحقيق عائد سنوي لتوزيعات الأرباح بنسبة 5%، مع توزيع أرباح ربع سنوية لفئات الأسهم المؤهلة. ويعدّ الأداء المستقر للصندوق والعائد التنافسي خياراً مميزاً للمستثمرين الباحثين عن دخل مستدام، ويتماشى ذلك مع تركيز بنك الإمارات دبي الوطني على تنمية عروضها في مجال الثروات والإستثمار عبر توفير حلول منظمة ومُدارة بشكل احترافي لتلبية تفضيلات المستثمرين في المنطقة.

وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول ورئيس إدارة الأصول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يسرنا أن نرى مستوى النجاح الذي حققته منصة FundStar في مركز دبي المالي العالمي، والتي توفر خيارات استثمارية لتحقيق الدخل من الأسهم الإماراتية والصكوك العالمية. ويتجلى هذا النجاح في الأداء القوي لصندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، حيث حقق هذا الصندوق عائداً إجمالياً بنسبة 21.96%، الأمر الذي يعكس قوة سوق الأسهم الإماراتية وقدراتنا المتميزة لإدارة الأصول. ونجحنا كذلك في تعزيز علاقاتنا مع العملاء، وفتحنا أمامهم آفاقاً استثمارية أوسع عبر إطلاق صندوق جديد،»صندوق فاندستار الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع«، والذي يوفر فرص دخل جذابة ضمن سوق الصكوك العالمية في وقت تتحسن فيه قيم الصكوك وعوائدها بشكل جيد. وأبرز ما يميز هذه المحافظ المُدارة بشكل احترافي أنها توفر سيولة يومية، مما يمنح المستثمرين المرونة اللازمة لتعديل توزيعاتهم الاستثمارية وفقاً لتطورات السوق.»وأضاف سماوي: «بصفتها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خبرتها لتمكين المستثمرين من الوصول إلى محافظ استثمارية مُدارة بشكل احترافي مع سيولة يومية.»

ويهدف كل من «صندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل» والصندوق الجديد، «صندوق فاندستار الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع»، إلى تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على المحافظ الاستثمارية المُدارة بشكل احترافي، مع تمكينهم من المشاركة في فرص النمو القوية التي تتمتع بالمرونة المطلوبة ضمن بيئة السوق الديناميكية الحالية.