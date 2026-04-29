«مدن» تعلن بيع جميع وحدات مشروع «تارا بارك» بقيمة 2 مليار درهم

أعلنت «مدن» القابضة عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «تارا بارك» السكني في جزيرة الريم، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم. ويعكس الإنجاز مدى ثقة المستثمرين واستمرار الطلب القوي في السوق العقارية، مما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية آمنة على المستوى العالمي. ويتألف مشروع «تارا بارك» من 6 أبراج سكنية تضم 834 شقة بتصاميم متنوعة.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»، أن مشروع «تارا بارك» يجسد نهج «مدن» القائم على فهم احتياجات السوق، من خلال الجمع بين موقع مميز وتخطيط حضري مدروس، بما يدعم نمواً عمرانياً مستداماً ويحقق قيمة طويلة الأمد. وأضاف أن الطلب في السوق لا يزال قوياً، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أبوظبي، خاصة في المشاريع التي تركز على جودة الحياة كعامل أساسي يعزز فرص الاستثمار مستقبلاً.

وقال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية»: يمثل بيع 834 وحدة سكنية في مشروع «تارا بارك»، بموقعه الاستراتيجي في جزيرة الريم، مؤشراً واضحاً على توجه المستثمرين نحو قرارات استثمارية مدروسة وطويلة الأمد. كما يعكس الإقبال اللافت على المشروع نجاح رؤية الشركة في تلبية تطلعات السوق، حيث صُمم «تارا بارك» ليتماشى مع أولويات المشترين واحتياجاتهم الفعلية.