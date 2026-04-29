أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» تتجاوز 68 مليون درهم خلال 3 شهور

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محققة نمواً قوياً ومزدوج الرقم عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسة.

بلغت إيرادات المجموعة 370 مليون درهم، بزيادة قدرها 11 % مقارنة بـ 333 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 32 % ليصل إلى 130.5 مليون درهم، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 29 % ليبلغ 68.6 مليون درهم.

وسجلت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة ارتفاعاً بنسبة 32 % لتصل إلى 79 مليون درهم، ما يعكس تحسناً مستمراً في الكفاءة التشغيلية وقوة التنفيذ عبر القطاعات الرئيسة للمجموعة.

وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليارات درهم، حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بنهاية عام 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.10 مليارات درهم، فيما وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 12.4 درهماً، ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحقيق القيمة للمساهمين.

ويعكس الأداء قوة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة واستمرار كفاءة التنفيذ عبر أنشطتها الرئيسة، مدعوماً بمساهمات قوية من قطاع التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة والإسكان.

التنوع والتكامل

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يعكس الأداء القوي الذي حققته المجموعة في الربع الأول من عام 2026 امتداداً طبيعياً للزخم الذي رسخناه خلال العام الماضي، ويؤكد متانة نموذجنا الاستثماري القائم على التنوع والتكامل. لقد أثبتت المجموعة قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام عبر مختلف قطاعاتها، مدفوعة بانضباط راسخ في التنفيذ ورؤية واضحة ترتكز على تعظيم القيمة على المدى الطويل». وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «تعكس نتائج الربع الأول انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بنمو متواصل في الإيرادات وتحسن ملموس في مؤشرات الأرباح، ما يؤكد فاعلية توجهاتنا الاستراتيجية وكفاءة نموذج أعمالنا. وقد أدى الأداء اللافت لمنصة التطوير العقاري، إلى جانب مساهمة شركة «سواعد القابضة»، دوراً محورياً في تعزيز هذا الأداء، وترسيخ قدرتنا على مواكبة الطلب المتنامي في قطاعاتنا الحيوية. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعنا وتعزيز أولوياتنا التشغيلية».

وواصلت المجموعة خلال هذه الفترة تطوير منصتها في قطاع العقارات من خلال شركة «رويال للتطوير القابضة»، حيث شهد مشروع «روتانا ريزيدنسز» في جزيرة الريم (بقيمة مليار درهم) بيعاً كاملاً قبل إطلاقه، في مؤشر واضح على قوة الطلب في السوق على المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، ما يعزز جاذبية منصة «إي إس جي» العقارية.

وبالتوازي مع ذلك، سجل قطاع خدمات القوى العاملة والإسكان في المجموعة، ممثلاً بشركة «سواعد القابضة»، نمواً قوياً عبر مختلف المؤشرات المالية الرئيسة، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي ومتانة الكفاءة التشغيلية خلال هذه الفترة.

وتقدم «سواعد القابضة» حلولاً متكاملة تشمل توريد العمالة، وإسكان القوى العاملة، والتدريب المهني، والخدمات المساندة، عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.