أرامكس تستكمل إعادة تمويل ديون بقيمة 815 مليون درهم

كشفت أرامكس، المتخصصة في خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن نجاحها في استكمال عملية إعادة تمويل ديون بقيمة 815 مليون درهم. وتحول هذه الخطوة قروضاً حالية ممولة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني إلى تسهيل واحد مُسجَّل في دولة الإمارات، بتنظيم من ائتلاف يضم بنوكاً عالمية ومحلية بأسعار عالية التنافسية.

وتضمن عملية إعادة التمويل شروطاً تجارية شديدة التنافسية، مما يحقق فوائد مالية ملموسة لمجموعة أرامكس. فمن خلال دمج التزامات متفرّقة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني في ترتيب تمويلي واحد مُسجَّل في الإمارات، تسهم الصفقة في تبسيط هيكلية ديون المجموعة ومواءمة نطاق وتوزيع ترتيباتها التمويلية مع مركز عملياتها الأساسي في المنطقة.

وقالت لُبنى شبلي، الرئيس المالي التنفيذي بالإنابة، أرامكس: «تشكّل العملية مؤشراً واضحاً لمستوى الثقة الذي توليه البنوك العالمية والمحلية للوضع الائتماني لشركة أرامكس وتوجهها الاستراتيجي. إن إعادة تمويل ديوننا إلى داخل الإمارات يحسن موقعنا المالي ضمن الدولة ويحقق وفورات كبيرة في التكاليف، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على المجموعة على المدى المتوسط والطويل».

ويتكامل هذا الترتيب التمويلي، الذي جرى تصميمه كأداة تمويل مرتبطة بالاستدامة، مباشرة مع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأوسع لدى أرامكس والتزاماتها بعيدة المدى. وترتبط شروط هذا الترتيب التمويلي بأداء الشركة في مجال الاستدامة، مما يدمج المساءلة في هيكل رأس مالها ويؤكد لأصحاب المصلحة التزام أرامكس المتواصل بالممارسات المسؤولة في أعمالها. وتندرج العملية تحت مظلة الجهود المستمرة التي تبذلها أرامكس لتحسين مكانتها المالية وتحقيق نمو مستدام على امتداد شبكتها العالمية.