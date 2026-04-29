عمومية «e7» توافق على توزيع أرباح بقيمة 203.6 ملايين درهم عن 2025

عقدت مجموعة «e7» ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: e7 )، جمعيتها العمومية السنوية الأربعاء برئاسة أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وخلال الاجتماع، وافق مساهمو المجموعة على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2025 بقيمة 203.6 ملايين درهم، أي ما يعادل 10 فلسات للسهم الواحد، تُدفع في مايو 2026 ليصل بذلك إجمالي عوائد المساهمين لعام 2025 إلى أكثر من مليار درهم؛ ويشكل ذلك عاماً استثنائياً لعوائد رأس المال.

ويأتي توزيع الأرباح النهائية للسنة المالية 2025 عقب سلسلة من توزيعات الأرباح المجزية للمساهمين، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 800 مليون درهم تم دفعها في الربع الثالث من عام 2025، وتوزيع أرباح منتظمة بقيمة 147.1 مليون درهم تم دفعها في الربع الثاني من عام 2025. وتؤكد التوزيعات قدرة مجموعة «e7» على تحقيق عوائد مدعومة بتدفقات نقدية حرة قوية، واستراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال، وإدارة دقيقة للميزانية العمومية.

واختتمت «e7» عام 2025 بوضع نقدي قوي، حيث بلغت الأرصدة النقدية 669.2 مليون درهم دون أي ديون مستحقة، مما يمنحها مرونة مالية لتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين مع الاستثمار في النمو المستقبلي. وتؤكد المجموعة التزامها بسياسة توزيع أرباح متعددة السنوات تقضي بتوزيع أرباح سنوية بقيمة لا تقل عن 10 فلسات للسهم الواحد للفترة الممتدة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2027، وهو ما يعادل عائداً متوقعاً على التوزيعات يبلغ حوالي 10 % بناءً على سعر السهم الحالي.

وقال أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «e7»: «يسرنا موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية 2025 بقيمة 203.6 ملايين درهم، والتي تعد تتويجاً لعام استثنائي تجاوز فيه إجمالي العوائد عتبة المليار درهم. ويعكس هذا الإنجاز هيكلية عوائد رأس المال المدعومة بميزانيتنا العمومية القوية، ونموذج أعمالنا المرن، واستراتيجيتنا المنضبطة لتخصيص رأس المال. ونتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، مع مواصلة الاستثمار في فرص النمو المتنوعة».