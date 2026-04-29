532 مليون درهم أرباح «فيرتيغلوب» عن الربع الأول من 2026

أعلنت شركة «فيرتيغلوب» (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB)، المتخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة «أدنوك» و«XRG» الحصرية لإنتاج الأمونيا، الأربعاء عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 (نتائج «الربع الأول من عام 2026») حيث بلغت الإيرادات 3.36 مليارات درهم (915 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 32 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار درهم (342 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 98 % على أساس سنوي ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار). ويؤكد الأداء القوي اتباع الشركة لنهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة من «خطة تحسين التصنيع» وقدرة «فيرتيغلوب» على خلق وتعزيز القيمة رغم تحديات السوق.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يؤكد الأداء المالي لـ«فيرتيغلوب» خلال الربع الأول من عام 2026 صلابة الشركة وقوة محفظة أعمالها، حيث أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تحقيق نمو ملموس في الأرباح على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط. ونؤكد أن السلامة تبقى على رأس أولوياتنا، حيث سجلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في مصر، وحققت معدلات استخدام مرتفعة لليوريا بلغت 96 % على مستوى المنصات التشغيلية، مقارنة بـ87 % في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «يؤكد الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام أيضاً الأثر الملموس لـ«خطة تحسين التصنيع»، الذي أسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز الكفاءة ووضع خطط طوارئ تركز على خلق وتعزيز القيمة، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة لتلبية احتياجات العملاء خلال الأشهر المقبلة. كما تتميز «فيرتيغلوب» بالقدرة على تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات في الأسواق الرئيسية عبر ترسيخ حضورها العالمي المتنوع، مما يدعم خلق مزيد من القيمة في ظل التحديات الحالية التي من المتوقع أن تستمر على المدى القريب. ويسهم التعديل الحديث في معدل ضريبة شركة «فرتيل» في دولة الإمارات في تعزيز مكانتنا التنافسية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية ويدعم التزامنا بتحقيق عوائد جذابة ومستدامة للمساهمين». وتابع: «نتطلع إلى المستقبل ونستمر في تركيزنا على تحقيق تقدم في التنفيذ المنضبط والسريع لـ«استراتيجية النمو 2030»، حيث أنجزنا أكثر من 40 % من مبادرات النمو المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين التكاليف وفق معدل سنوي مستمر، مما يعزز عائداتنا ويدعم خططنا نحو تحقيق النمو المستدام في الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.

وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة من شركة «فيرتيغلوب» 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) منذ الطرح العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامجها المعلن لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5 %. فمنذ 31 مارس 2026، أعادت «فيرتيغلوب» شراء 111 مليون سهم، وهو ما يمثل 1.34 % من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم (74 مليون دولار) ومنذ هذا التاريخ، أعلنت الشركة أيضاً عن صافي دين بقيمة 3.02 مليارات درهم (822 مليون دولار)، وذلك بانخفاض قدره 3.7 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) مقارنة بـ 31 ديسمبر 2025، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.7 مرة.