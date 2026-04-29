403 ملايين درهم أرباح مجموعة "تيكوم" عن الربع الأول

أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، حيث سجّلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم ، مع نمو بنسبة 12% في صافي الربح المتكرّر ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمرّ في محفظة أصولها التجارية والصناعية. وساهمت الاستثمارات الإستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التحسّن في متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.

أسس متينة

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيّف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مرّ العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوّع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية".وأضاف: "تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسّط المرجّح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98% في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمّعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. ونواصل المضي قُدُماً بثقة في تنفيذ خططنا للنمو والتوسّع الإستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة".

إيرادات

وسجّلت إيرادات مجموعة تيكوم نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم في الربع الأول من العام 2026، مدفوعةً بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمشاريع التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.وحققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة وبمساهمة الأصول التي أضيفت إلى محفظة المجموعة.كما واصلت الأصول الصناعية تسجيل نمو قوي في الإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على أصول المجموعة، وقوة قاعدة عملائها، إلى جانب إسهام الأراضي الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة خلال العام الماضي، والتي تسير فيها عمليات التأجير وفق الخطط المعتمدة.

الأرباح

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 610 مليون درهم ، مع تسجيل هامش ربح مميّز بنسبة 81%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف.سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليتجاوز إلى 403 ملايين درهم ، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة لرأس المال والإدارة الإستراتيجية للأصول.حافظت أصول المجموعة التجارية والصناعية على مرونتها العالية، حيث سجّلت معدلات إشغال مرتفعة بنسبة 98%. وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 94% ضمن المحفظة التجارية و99% ضمن المحفظة الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الإستراتيجية الراسخة بعملائها.

ونمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم ، بما يؤكد جودة إيرادات المجموعة، ومتانة قاعدة عملائها، وكفاءة التحصيل، الأمر الذي يعزز السيولة النقدية.

الإنجازات التشغيلية

احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المتميزة وإسهامها في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة. وألقت مدينة دبي الصناعية الضوء على منظومتها العالمية الرائدة من شركات الأغذية والمشروبات، على هامش مشاركتها في معرض "جلفود 2026". كما احتفى مجمّع دبي للعلوم بمرور عقدين على إسهامه الملحوظ في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز مشهد البحث والتطوير في المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.وشهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ليتجاوز 38500 طالب وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 - 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 15% مقارنةً بنهاية العام الأكاديمي السابق 2023 - 2024، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.

وعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة عن خطتها لإنشاء مصنع حديث في مدينة دبي الصناعية، لدعم نمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات. وافتتحت مجموعة "أمسبيك"، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمّع دبي للعلوم، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية اللذين يشهدان تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات. ونظّمت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، بالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم النسخة الثانية من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر، والذي استقطب نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع لمناقشة فرص تعزيز نمو قطاع العلوم بما يسهم في رسم معالم مستقبل حياةٍ مديدة وصحية.