طيران الإمارات تعزز عملياتها إلى برشلونة برحلة يومية ثالثة

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز عملياتها إلى برشلونة بإضافة رحلة يومية ثالثة، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد في السوق، ويمنح العملاء خيارات أوسع للربط من وإلى المدينة الساحلية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة طيران الإمارات، مثل المالديف وبانكوك وبالي وهونغ كونغ وسنغافورة.

وسيحظى العملاء بخدمة طيران الإمارات، الحائزة جوائز، ومنتجاتها الرائدة على مستوى القطاع في جميع الدرجات، بما في ذلك الوجبات المستوحاة من النكهات المحلية، والمشروبات الفاخرة، ونحو 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب عبر نظام ice الترفيهي على متن الطائرة.

وتخدم طيران الإمارات حالياً السوق الأسبانية بـ 28 رحلة أسبوعياً عبر مزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، تشمل 14 رحلة أسبوعياً إلى مدريد، و14 رحلة أسبوعياً إلى برشلونة، من بينها 7 رحلات أسبوعياً من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة.

تتوفر حجوزات التذاكر عبر الموقع emirates.com أو من خلال تطبيق طيران الإمارات أو متاجر طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.