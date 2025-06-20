جدول فعاليات دبي يكشف عن موسم صيفي حافل بالأنشطة والفعاليات المذهلة



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأحداث والأنشطة المميزة خلال موسم الصيف، والتي تلبي تطلعات سكان وزوار المدينة، على حدٍ سواء. ومع عودة مفاجآت صيف دبي، يتسنى للعائلات الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية المذهلة، والأنشطة الترفيهية الممتعة، كما يوفر عالم دبي للرياضة، مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية الحماسية، والتي تتيح لعشّاق اللياقة البدنية تجديد نشاطهم، والتخفيف من حر الصيف. وبالتوازي مع ذلك، تستضيف دبي برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية والكوميدية، والتي يقدمها نخبة من ألمع النجوم، حيث يكرّسون مواهبهم الفريدة للارتقاء بمعايير الترفيه والحيوية في الإمارة.

ومع هذه القائمة من الفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع، تفيد التوقعات بأن يحقق صيف دبي لهذا الموسم مستويات نجاح غير مسبوقة.

الفعاليات المجتمعية

مفاجآت صيف دبي

•التاريخ: حتى 31 أغسطس

•الموقع: مختلف أنحاء الإمارة

•التفاصيل: تعود مفاجآت صيف دبي لتقدم 66 يوماً من العروض الترويجية الكبرى، والجوائز القيّمة، والعطلات المحلية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية للعائلات والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام المميزة، وسط أجواء موسم صيفي غني بالتجارب والمفاجآت.

مهرجان «دبي للرطب»

•التاريخ: من 25 يوليو حتى 1 أغسطس

•الموقع: قلعة الرمال

•التفاصيل: يُقام مهرجان دبي للرطب بتنظيمٍ من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتيح لزواره استكشاف تشكيلة واسعة من أصناف التمور، وتعلّم ممارسات الحصاد التقليدية، إضافة إلى الاستمتاع بأنشطةٍ عائلية مستوحاة من إرث الإمارة العريق.

الرياضة

تجربة ميسي

•التاريخ: حتى 31 ديسمبر

•الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

•التفاصيل: تستمر تجربة ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تروي مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الحائز على كأس العالم. وتتيح التجربة للزوار، استكشاف تسع مناطق تفاعلية، تسلط الضوء على أهم محطات حياته، انطلاقاً من بداياته في مدينة روزاريو، وحتى وصوله إلى القمة العالمية، وذلك من خلال الألعاب الرقمية، والقصص الغامرة، واللحظات الملهمة.

جولة السبت من بيكيرا لركوب الدراجات الهوائية في القدرة

•التاريخ: من 5 يوليو حتى 30 أغسطس

•الموقع: مسار القدرة للدراجات الهوائية

•التفاصيل: تدعو جولة بيكيرا عشاق الدراجات الهوائية، للانضمام إلى أنشطة بوتس المجتمعية، صباح كل سبت، حيث يختبرون قدرتهم على التحمّل أثناء القيادة على مسار القدرة الذي تبلغ مسافته 86 كم.

عالم دبي للرياضة

•التاريخ: من 3 أغسطس حتى 2 سبتمبر

•الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

•التفاصيل: يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا الصيف، الدورة 16 من عالم دبي للرياضة، حيث يقدم مجموعة من الرياضات الشهيرة، بما يشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة الريشة، والتنس. وتُقام الأنشطة في قاعات زعبيل المكيفة 3 و4 و5 و6، وتناسب مختلف الاهتمامات ومستويات المهارة.

الفعاليات الترفيهية المباشرة

حفل فرقة أدونيس

•التاريخ: 3 يوليو

•الموقع: دبي أوبرا

•التفاصيل: تُحيي فرقة أدونيس اللبنانية حفلاً موسيقياً في دبي أوبرا، مقدّمةً أسلوبها الفريد في الكتابة والتلحين، والذي أرسى معياراً جديداً للموسيقى العربية منذ تأسيس الفرقة عام 2011. ويتسنى للجمهور خلال الحفل، الاستمتاع بعرضٍ موسيقي يحمل في طيّاته حكاياتٍ ثقافية، وبعضاً من أغاني الفرقة الشهيرة، مثل لو بدك ياني، وعالخفيف.

حفلات «بيت ذا هيت» الموسم الرابع

•التاريخ: من 4 حتى 13 يوليو

•الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

•التفاصيل: تعود سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت» في موسمها الرابع، وتُقام هذا الصيف في مركز دبي التجاري العالمي، لتقدم سلسلة حفلات موسيقية داخلية في قاعة زعبيل 6. وتشهد الحفلات مشاركة فنانين بارزين في مجالات الموسيقى العربية المستقلة، والبوب، والراب، والآر أند بي، والموسيقى الخليجية المدمجة.

وتشمل قائمة المشاركين في الفعالية كلاً من:

-4 يوليو: يقدم الفنان المصري «توو ليت» عرضه على خشبة المسرح، ويليه أداء الفنانة الإماراتية «ألماس»، التي تقدم مزيجاً موسيقياً ساحراً، باللغتين الإنجليزية والعربية، مثل أغنيتها الشهيرة «على عبالي».

-5 يوليو: يحيي العديد من النجوم أمسية موسيقية مميزة، منهم الفرقة المصرية «شارموفرز»، التي تقدم أغانيهم المميزة مثل «زامباهولا»، والمؤلف الموسيقي «عزيز مرقة» بأغنيته المحبوبة «ما في منك»، والفنانة السورية «غالية»، التي ستؤدي أغانيها المفضلة لدى جماهيرها، مثل «عبالي».

-11 يوليو: يشهد المسرح الأداء المميز للرابر السوداني «سولجا»، بأغنيته «سوتس»، بمشاركة «مونتياغو»، الذي يؤدي أغنيته الشهيرة «دوكاتي»، كما يضيف «مو علي» على الأمسية أجواءً مميزة، بنمط غنائه الخاص بموسيقى الريغي، من خلال أغنيته «دانس وذ مي».

-12 يوليو: يؤدي النجم السعودي «بدر الشعيبي» أغانيه المتصدرة، مثل «برافو عليكي»، كما يقدم النجم الكويتي «عبد العزيز لويس» موسيقاه العذبة في أغنيته «سكر». كما يستعرض النجم «ناصر عباس» أداءه المميز، عبر أغانيه مثل «في شي غير».

-13 يوليو: تختتم الفعالية بيومها الأخير، بأداء مميز من الفنان «محمد أخرس»، الذي يحظى بشعبية كبيرة بأغنيته «سكابا»، بمشاركة كل من الفنانين «بيغ سام» و«لانا لبّاني».

TJ Monterde في حفلٍ مباشر

•التاريخ: 13 يوليو

•الموقع: كوكا كولا أرينا

•التفاصيل: يستعد المغني وكاتب الأغاني الفلبيني الحائز على جوائز، تي جيه مونتيردي TJ Monterde، لإحياء جولته العالمية Sarili Nating Mundo في كوكا كولا أرينا. ويأتي هذا الحفل، بعد نجاح العرض الذي بيعت جميع تذاكره في مانيلا، حيث سيقدم الفنان خلاله باقة من أغانيه الشهيرة، مثل Ikaw At Ako وMahika، والتي تجاوزت مليار استماع على منصة سبوتيفاي. وقد أهّله هذا الإنجاز، لنيل لقب أفضل فنان في هذه المنصة.

أمسية مع شريا غوشال

•التاريخ: 19 يوليو

•الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

•التفاصيل: يترقب عشاق موسيقى بوليوود، العرض الاستثنائي للفنانة الأسطورية شريا غوشال، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانيها الأكثر شهرة وتصدراً للقوائم، مثل Dola Re Dola وBarso Re. وتُوجت غوشال، صاحبة المسيرة الفنية التي تجاوزت عقدين، بالعديد من الجوائز المرموقة، منها أربع جوائز National Film Awards، وسبع جوائز Filmfare Awards.

ذكريات سبيستونية

•التاريخ: 2-3 أغسطس.

•الموقع: جميرا زعبيل سراي.

•التفاصيل: يستعد شباب المستقبل للانطلاق من أعماق الماضي، مع برنامج «ذكريات سبيستونية»، الذي يحيي ذكرى قناة المسلسلات الكرتونية العربية الشهيرة من جيل التسعينيات. سيستمتع المشاهدون مع «عاصم سكر»، أحد أهم مغنّي وملحّني شارات قناة سبيستون، وهو يؤدي أشهر أغاني مقدمات مسلسلات كلاسيكية، مثل «دراغون بول» و«هزيم الرعد».

حفل ساغار والي القوالي مع ساغار بهاتيا

•التاريخ: 16 أغسطس

•الموقع: كوكا كولا أرينا

•التفاصيل: يستعد أستاذ الفن الصوفي ساغار بهاتيا لتقديم تجربة موسيقية، تخاطب أعماق الروح، عبر القوالب الصوفية الكلاسيكية والحديثة. وتشكل هذه الأمسية خياراً مثالياً لعشاق الموسيقى الصوفية القدامى والجدد.

حفل ناتالي إمبروليا

•التاريخ: 23 أغسطس

•الموقع: دبي أوبرا

•التفاصيل: تحيي النجمة الأسترالية ناتالي إمبروليا، التي اشتهرت بأغنيتها العالمية الناجحة Torn لعام 1997، حفلاً في دبي أوبرا. وستقدم إمبروليا أمسية مليئة بأغاني البوب، التي تأسر الجماهير، بفضل صوتها القوي وفنها الفريد.

غوراف غوبتا في عرضٍ مباشر

•التاريخ: 30 أغسطس

•الموقع: كلية دبي

•التفاصيل: يعود طبيب الأسنان السابق، والفنان الكوميدي غوراف غوبتا، إلى دبي، لتقديم عرضين كوميديين باللغة الهندية، يوم 30 أغسطس. ويمكن للجمهور أن يستمتع بأمسية مليئة بأسلوبه الفكاهي المميز، والنكات الحديثة، والضحكات التي لا تتوقف.

مسرحية صُنع في الكويت 2

•التاريخ: 29 و30 أغسطس

•الموقع: دبي أوبرا

•التفاصيل: يقدم العرض المسرحي صُنع في الكويت 2، من بطولة الفنانة شجون الهاجري، رحلة مسرحية مرحة، تحاكي عمق الثقافة الكويتية، وذلك من خلال مزيج فكاهي بين التقاليد والحداثة.