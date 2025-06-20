«أبوظبي الأول» ينضم إلى نظام المدفوعات الدولي الصيني «سيبس»



أعلن بنك أبوظبي الأول، عن انضمامه كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الدولي الصيني «سيبس» (CIPS)، نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو نظام المدفوعات الرسمي بالعملة الصينية (الرينمينبي) لإجراء معاملات الدفع عبر الحدود.

وتشكل هذه الخطوة محطة استراتيجية ستعزز قدرة البنك على تقديم حلول دفع أسرع وأكثر أماناً وكفاءة عبر الحدود بالعملة الصينية، مما يرسخ مكانته الريادية في إدارة السيولة وخدمات تسوية المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز سمعته المرموقة كشريك موثوق يتمتع بقدرات تشغيلية متقدمة ومنظومة قوية لإدارة المخاطر.



ويعد بنك أبوظبي الأول حالياً البنك الوحيد في دولة الإمارات الذي يشغل فرعاً مرخصاً بالكامل في البر الصيني الرئيسي، حيث يلتزم بدعم الشراكات عبر الحدود وخدمة مصالح عملائه في السوقين. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية والمؤسسية والمالية للدولة، يتمتع بنك أبوظبي الأول بموقع فريد يؤهله لقيادة مسيرة النمو والابتكار وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



وتؤكد هذه الخطوة المهمة التزام بنك أبوظبي الأول بدفع عجلة التحول الرقمي، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة.



وفي هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعد انضمامنا كمشارك مباشر إلى نظام المدفوعات الدولي الصيني (سيبس) إنجازاً مهماً للبنك، ويعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ريادة الابتكار المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ تجاه السوق الصينية والمنطقة، ويعزز قدرتنا على توفير حلول مدفوعات رائدة لعملائنا المشاركين في أنشطة التجارة والاستثمار بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. سنواصل العمل لتعزيز الترابط المالي عبر الحدود، بما يدعم الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في هذا المسار التجاري الحيوي».



ويعكس انضمام بنك أبوظبي الأول كمشارك مباشر في نظام «سيبس» رؤيته الطموحة للبقاء في طليعة مشهد الابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي امتداداً لاستثماراته المتواصلة في البنية التحتية المتقدمة وتطوير القدرات التشغيلية، للحفاظ على مكانته كشريك مفضل لعملائه في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة في مجال التجارة والتمويل.