«أومودا» و«جايكو» توسعان قاعدة جمهورهما في سوق أبوظبي



أطلقت علامتا «أومودا» و«جايكو» فعالية ترويجية تفاعلية داخل الوحدة مول، أحد أبرز الوجهات التجارية في العاصمة أبوظبي. وتتيح هذه التجربة الفريدة للزوار، فرصة قيادة الطرازات الأحدث مباشرة، والتفاعل مع التقنيات الذكية والتصاميم المتقدمة التي تميز العلامتين، في خطوة نوعية، تجسّد روح الابتكار في صناعة السيارات.

وتأتي هذه الفعالية، التي تستمر طيلة شهر يونيو، في إطار استراتيجية أوسع، تنفذها شركة «ماهي خوري للسيارات»، الموزع الحصري للعلامتين في أبوظبي، لتعزيز الحضور المحلي لـ «أومودا» و«جايكو»، وتوسيع قاعدة جمهورهما في الأسواق، من خلال تجارب حية تقرّب السيارات من العملاء، وتمنحهم فرصة ملموسة لاختبار الأداء والتكنولوجيا والراحة في موقع واحد.

ويضم المعرض التفاعلي ثلاث طرازات رئيسة، تمثل جوهر الهوية الجديدة للعلامتين، أومودا C5: سيارة كروس أوفر مستقبلية، تجمع بين التصميم الجريء والتقنيات الذكية. وجايكو J7: سيارة متعددة الاستخدامات، تقدم توازناً بين الرحابة والأداء العملي، وجايكو J8: الطراز الأقوى، الموجّه لمحبي القوة والأمان على الطرقات المتنوعة.

وما يميز هذه الفعالية، أنها لا تقتصر على عرض السيارات بشكل تقليدي، بل تحوّل المساحة المخصصة إلى تجربة غامرة، تشمل حجوزات مباشرة لتجارب القيادة، واستشارات من خبراء العلامة، ومساحات تفاعلية لاستكشاف أنظمة القيادة الذكية. كما تتيح للزوار اختبار مزايا متعددة، مثل أنظمة السلامة المتقدمة، والتصميم الداخلي الذكي، والتكامل بين الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

وقال ساج جبار المدير العام لشركة «ماهي خوري للسيارات»: «نؤمن بأن أفضل طريقة للتعريف بالعلامة، هي إتاحة الفرصة للجمهور لاختبارها بأنفسهم. من خلال هذه الفعالية، نمنح الزوار تجربة ملموسة، تعكس ما تمثله أومودا وجايكو من تطور في التصميم والتقنية والرؤية المستقبلية للسيارات. إنها بداية حوار جديد بين السائق والسيارة».

بالتزامن مع هذه التجربة، توفر «ماهي خوري للسيارات»، عرضين حصريين للعملاء. الأول يشمل مجموعة متكاملة من المزايا المجانية: صيانة لمدة أربع سنوات أو 80,000 كيلومتر، تأمين مجاني، تسجيل مجاني، تظليل نوافذ، ضمان ممتد حتى عشر سنوات أو مليون كيلومتر، خدمة مساعدة على الطريق لمدة سبع سنوات، وطلاء بلونين للمركبة مجاناً. أما العرض الثاني، فيقدّم تمويلاً بدون فوائد لمدة خمس سنوات، ما يجعل امتلاك إحدى سيارات أومودا أو جايكو أكثر سهولة ومرونة.

وتُعد هذه الفعالية جزءاً من خطة توسعية أوسع لشركة «ماهي خوري للسيارات»، تهدف من خلالها إلى تعزيز حضور العلامتين في السوق المحلي، وفتح آفاق جديدة للتواصل المباشر مع العملاء. ويأتي المعرض المؤقت في الوحدة مول، ليؤكد التزام الشركة بتقديم تجارب تفاعلية عالية المستوى، تمهّد الطريق لتوسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة، والارتقاء بعلاقة العملاء مع العلامة، من مجرد شراء، إلى تجربة متكاملة طويلة الأمد.