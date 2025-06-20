«وصل» تطلق مبيعات المرحلة الأولى من «الفصل الجديد» لعقارات جميرا



أعلنت مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن النجاح الكبير لإطلاق المرحلة الأولى من مبيعات وحدات مشروع «عقارات جميرا للغولف - الفصل الجديد»؛ حيث حظيت وحدات «باينوود إستيت هومز» على اهتمام كبير من المستثمرين في مركز وصل لتجربة العملاء.

استقطبت وحدات «باينوود إستيت هومز»، التي تتميّز بنوافذ علوية في الأسقف وإطلالات بانورامية حصرية على مشروع عقارات جميرا للغولف اهتماماً واسعاً. وحظيت الوحدات الركنية في المشروع والتي تحتوي على مسابح خاصة ومصاعد، بإقبال كبير نظراً لما تتمتع به من مستوى أعلى من الأناقة والراحة.

يمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في مشروع «عقارات جميرا للغولف - الفصل الجديد»، وهو مشروع تطوير عقاري رئيسي يهدف إلى تقديم نمط حياة جديد في دبي. ويمتد المشروع على مساحة 4.68 ملايين متر مربع، ومن المقرر أن يقدم 12,345 وحدة سكنية موزعة على ست مناطق مختلفة. وقد شملت المرحلة الأولى من الطرح وحدات «باينوود إستيت هومز» بثلاث وأربع غرف نوم، وهي مزودة بغرف للخادمات، والتي تتميز برحابتها بمساحات تتراوح ما بين 2,383 و7,269 قدماً مربعة.

وحول النجاح الكبير لمبيعات المشروع، قال محمد البحر، مدير إدارة الأعمال في وصل: «يجسد الإقبال الكبير من المشترين على منطقة باينوود فيليج ضمن عقارات جميرا للغولف حجم الطلب القوي في السوق على المجتمعات السكنية الفاخرة والمصممة للعائلات في دبي. وهذا الإطلاق الناجح هو خطوة أولى مهمة نحو تحقيق رؤية مجموعة وصل لأحد أكبر مخططاتها الرئيسية طموحاً، إذ يهدف إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة ترتكز على أسلوب حياة عصري».

توفر منطقة «باينوود فيليج» بيئة مثالية للعائلات بنمط حياة عصري، بفضل مرافقها التي تركز على تعزيز أسلوب الحياة الفاخر، مثل نادٍ اجتماعي (كنتري كلوب) والمساحات الخضراء وافرة الأشجار، والمسارات المخصصة للجري وركوب الدراجات. وتمتاز وحدات «باينوود إستيت هومز» بتصاميم راقية وتشطيبات حجرية، وحواجز زجاجية، وأرضيات من البورسلان، وأبواب مكسوة بالقشرة الخشبية، وتشطيبات خارجية تحاكي مظهر الخشب الطبيعي.

يتضمن المخطط الرئيسي الأوسع للمشروع مساحة خضراء تبلغ 1.5 مليون متر مربع، وملعب غولف جديد مكوّن من 18 حفرة مع أكاديمية تدريب متخصصة، ومنتجع ضيافة فاخر يحمل علامة «ماندارين أورينتال» الفندقية العالمية ذات الخمس نجوم، ومدرسة دولية، وأكبر استاد تنس في المنطقة، بالإضافة إلى مركز فروسية متطور. ويسهل على سكان المشروع الوصول إلى الطرق الرئيسية، فضلاً عن ربطه مستقبلاً بإحدى محطات قطار الاتحاد ومترو دبي.

يعكس الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من مبيعات وحدات مشروع «عقارات جميرا للغولف – الفصل الجديد» مدى اهتمام السوق بالمجتمعات السكنية المتكاملة والمصممة بعناية في دبي. كما يمثل هذا التفاعل الإيجابي من المشترين نقطة انطلاقة قوية للمراحل المقبلة من هذا المشروع الطموح، لتعزيز مكانة «عقارات جميرا للغولف» بوصفها وجهة سكنية بارزة ذات نمط حياة عصري متكامل في المنطقة.