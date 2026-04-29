خبراء: خروج الإمارات من «أوبك» يعزز مرونة قطاع الطاقة ويدعم الاستثمار

في ضوء قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+»، أجمع عدد من الخبراء على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من مرونة الدولة في إدارة قطاع الطاقة، وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية والاستثمارية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً نحو نموذج أكثر استقلالية في اتخاذ قرارات الإنتاج، بما يتيح للإمارات تعظيم عوائدها النفطية واستثمار قدراتها الكبيرة في القطاع، خاصة مع خططها لرفع الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

كما أكد مختصون أن القرار قد يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية أكبر في قطاع الطاقة، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، إلى جانب دعم خطط التنويع الاقتصادي وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين. وبحسب قراءات الخبراء، فإن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات مورداً موثوقاً وفاعلاً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية، مع قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد.

أكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» يمثل إعلاناً لبدء عصر «السيادة الطاقية الكاملة»، حيث تنتقل الدولة من موقع العضو في تحالفات إنتاجية إلى قطب مستقل في سوق الطاقة العالمي، بما يعزز مرونتها الاقتصادية ويقوي حضورها السياسي في مرحلة ما بعد النفط.

وأوضح أن القرار يشكل منعطفاً تاريخياً في سياسة الطاقة الإماراتية، ويعكس تحولاً من نهج «التنسيق الجماعي» إلى «الاستقلالية المرنة»، مشيراً إلى أن توقيت الخطوة يأتي في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، ما يجعل التحكم الوطني الكامل في قرارات الإنتاج ضرورة استراتيجية.

وأضاف أن الإمارات لطالما طالبت بزيادة سقف إنتاجها بما يتناسب مع قدراتها الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي ضختها في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن الخروج من التحالف يمنحها حرية كاملة لاستغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة، خاصة أنها تمتلك إحدى أقل تكاليف الاستخراج عالمياً وانبعاثات كربونية منخفضة، وهو ما كان مقيداً سابقاً بنظام الحصص داخل «أوبك+».

وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، توقع العامري أن يشكل القرار «ثورة نمو» في قطاع الطاقة الإماراتي، إذ إن رفع الإنتاج بشكل مباشر سيوفر تدفقات نقدية إضافية تعزز الميزانية الاتحادية وتدعم مشاريع التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2031، كما أنه سيحفز شركات الطاقة العالمية على زيادة استثماراتها في السوق الإماراتية مع زوال القيود المرتبطة بخفض الإنتاج.

وأشار إلى أن العائدات النفطية المتزايدة ستسهم في تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة بمختلف مصادرها.

وعلى المستوى العالمي، أوضح أن القرار يمثل صدمة لهيكل سوق النفط التقليدي، حيث إن خروج لاعب بحجم الإمارات قد يضعف قدرة «أوبك+» على التحكم في الأسعار، ويفتح الباب أمام دول أخرى لإعادة تقييم عضويتها داخل التحالف.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التزام الإمارات بدورها كمنتج موثوق قد يسهم في تهدئة الأسواق، رغم احتمال حدوث ضغوط نزولية على الأسعار نتيجة زيادة المعروض على المدى المتوسط، وهو ما قد يصب في مصلحة الدول المستهلكة.

علاء نصر: القرار يتوافق مع القانون الدولي ويمنح الدولة مساحة أوسع لإدارة مواردها

التزامات اقتصادية

وأكد الدكتور علاء نصر، المستشار القانوني المتخصص في القوانين المالية والتجارية، أن قرار دولة الإمارات بإنهاء عضويتها في منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» يُعد تحولاً سيادياً مشروعاً ومتوافقاً مع قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن الحق الأصيل للدول في إعادة تقييم التزاماتها الاقتصادية بما يخدم مصالحها الوطنية العليا ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الدول الأعضاء في المنظمات الدولية تمتلك قانونياً حق مراجعة استمرار عضويتها، متى رأت أن سياساتها الاقتصادية أو قدراتها الإنتاجية أو أولوياتها التنموية تتطلب إطاراً أكثر مرونة، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة، وهو ما يعكسه إعلان الإمارات بشكل واضح ومنظم مع تحديد موعد سريان القرار.

وأضاف أن من أبرز الإيجابيات القانونية لهذه الخطوة تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، حيث يمنح الجهات المختصة مساحة أوسع لصياغة سياسات الإنتاج والتسعير والاستثمار، بعيداً عن القيود الجماعية المرتبطة بحصص الإنتاج أو التفاهمات المشتركة، وهو ما يتماشى مع طبيعة الاقتصادات الحديثة التي تتطلب سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية.

وأشار نصر إلى أن القرار يرسخ مبدأ «السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية»، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي الاقتصادي، يخول الدولة إدارة ثرواتها بما يحقق أعلى منفعة لاقتصادها الوطني، لافتاً إلى أن التوجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية للطاقة يعكس استخداماً استراتيجياً لهذا الحق. كما أكد أن هذه الخطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، حيث يفضل المستثمرون الأنظمة التي تتسم بالوضوح والمرونة والقدرة على التخطيط طويل الأجل. وأضاف أن امتلاك الدولة لحرية أكبر في إدارة قطاع الطاقة ينعكس إيجاباً على عقود الامتياز وتمويل المشاريع واتفاقيات التوريد، سواء في مجالات الطاقة التقليدية أو المتجددة.

محمد كرم: تحولات المنطقة تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتدفع نحو استراتيجيات أكثر مرونة

تطورات متسارعة

وأوضح محمد كرم، المدير الإقليمي لشركة إنسنكراتور في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الصراع والتطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الخليج أفرزت واقعاً جديداً من التحولات العميقة، لا يقتصر تأثيره على الإقليم فقط، بل يمتد ليطال خريطة الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة إعادة تقييم شاملة لدى العديد من الدول، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، حيث يجري العمل على مراجعة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، واستكشاف فرص جديدة للنمو، وبناء شراكات وتحالفات أكثر مرونة واستدامة.

‏ولذلك تقوم كل الدول في المنطقة أو العالم بإعادة تقييم أولوياتها واستراتيجياتها لاكتشاف أفضل الفرص المتاحة وخلق تحالفات جديدة تخدم مصالحها الأقلية والدولية، لهذا قامت الدولة في الإمارات باتخاذ قرار الانسحاب من منظمة «أوبك» و«أوبك+» بعد دراسة للواقع الجديد واستشراف التحديات التي سيواجهها العالم في مجال الطاقة و اللوجستيات. وأضاف أن هذا التحول لا يرتبط فقط بإدارة التحديات الراهنة، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية، بما يضمن قدرة الاقتصادات على مواجهة التقلبات العالمية. وأكد كرم أن دولة الإمارات تواصل في هذا السياق نهجها القائم على التوازن بين استثمار مواردها الطبيعية، وخاصة في قطاع الطاقة، وبين دعم مسار التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. واختتم كرم تصريحه بالإشارة إلى أن التجربة الإماراتية في التنمية الاقتصادية تقوم على أسس راسخة من التعاون الإقليمي والدولي، والانفتاح على الشراكات العالمية، وهو ما مكّن الدولة من بناء نموذج تنموي مرن ومستدام، قادر على مواكبة التحديات واغتنام الفرص في آن واحد.

رانيا جول: مرونة أكبر في الإنتاج وتعظيم العوائد النفطية

تعظيم القيمة الاقتصادية

وأوضحت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في XS.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قرار دولة الإمارات بالانسحاب من تحالف «أوبك» و«أوبك+» يمثل إعادة تموضع استراتيجية تعكس تحولاً جوهرياً في طريقة إدارة سوق الطاقة، ليس فقط من حيث السياسات الإنتاجية، بل على مستوى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد النفطية. وأشارت إلى أن الإمارات، في ظل امتلاكها طاقة إنتاجية تتراوح بين 4 و4.5 ملايين برميل يومياً، وخططها لرفعها إلى نحو 5 ملايين برميل، باتت بحاجة إلى مرونة أكبر بعيداً عن قيود الحصص، بما يتيح لها الاستفادة من فترات ارتفاع الأسعار والطلب، وهو ما قد يضيف مليارات الدولارات سنوياً إلى الإيرادات النفطية. وبرأي جول من منظور مالي، يمنح هذا القرار أبوظبي مرونة أكبر لزيادة الإنتاج في فترات ارتفاع الأسعار أو الطلب، ما قد يضيف مليارات الدولارات سنوياً إلى الإيرادات النفطية، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن كل زيادة بمقدار 100 ألف برميل يومياً عند متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل تعني نحو 2.7 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام تفسر الدافع الاقتصادي الكامن وراء القرار، في ظل توقعات تشير إلى نمو الطلب العالمي إلى ما يتجاوز 105 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.

وأضافت أن هذا التحول يثير تساؤلات حول قدرة «أوبك+» على الحفاظ على تماسكها وإدارة السوق بنفس الكفاءة السابقة، خاصة مع خروج لاعب مؤثر يمتلك طاقة فائضة واستثمارات كبيرة، ما قد يزيد من تقلبات الأسعار على المدى القصير، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

رزان هلال: القرار يعكس توجهاً لإدارة الإمدادات باستقلالية أكبر

جهود تنويع الاقتصاد

وأوضحت رزان هلال، محللة الأسواق في «فوركس دوت كوم»، أن قرار دولة الإمارات بالانسحاب من تحالف «أوبك» و«أوبك+» يعكس توجهاً استراتيجياً نحو إدارة أكثر استقلالية للإمدادات النفطية، مدفوعاً بتعافي الدولة من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية واستمرار جهود تنويع الاقتصاد.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة في أسواق الطاقة العالمية، تتسم بمرونة أكبر واعتماد أوسع على آليات السوق.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط بنحو 3% عقب الإعلان يعكس رد فعل قصير الأجل، في حين لا يزال الاتجاه العام للأسعار مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز، ما يعني أن النظرة الصعودية للسوق لم تتغير بشكل جوهري حتى الآن.

مايكل براون: الأزمة الجيوسياسية تعيد توجيه بوصلة السوق من الإنتاج إلى الإمدادات الفعلية

ضغوط تصاعدية

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة بيبرستون Pepperstone، إن إعلان انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» يحمل مفاجأة رئيسية تتعلق بتوقيته أكثر من مضمونه، رغم كونه حدثاً محورياً في سوق الطاقة العالمي. وأوضح براون أن التداعيات المباشرة لهذا القرار على المدى القريب من المرجح أن تكون محدودة نسبياً، مشيراً إلى أنه رغم إعلان الإمارات نيتها زيادة الإنتاج تدريجياً بعد الانسحاب، فإن تحقيق زيادات ملموسة في الوقت الحالي يواجه تحديات كبيرة.

وأضاف أن العامل الحاسم في سوق النفط حالياً لا يتعلق بحجم الإنتاج بقدر ما يرتبط بقدرة الإمدادات على الوصول إلى الأسواق، في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لنقل النفط العالمي.

وفي المقابل، لفت براون إلى أن هذا القرار قد يعزز على المدى المتوسط فرص الإمارات في تحقيق هدفها الإنتاجي الذي كانت قد وضعته قبل الأزمة، والمتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما قد يسهم في إعادة التوازن إلى الأسعار العالمية بشكل أسرع بعد انحسار التوترات الجيوسياسية.وفي سياق أوسع، أوضح أن حالة عدم الرضا الإماراتية تجاه سياسات منظمة «أوبك» كانت واضحة منذ فترة، حيث ترى الدولة أن نظام الحصص الإنتاجية يمثل قيداً على استثماراتها الكبيرة في تطوير البنية التحتية للطاقة، ويحد من قدرتها على تعظيم العوائد من هذه الاستثمارات.

مادور كاكار: القرار يعزز المرونة الإنتاجية ويزيد احتمالات التقلبات على المدى الطويل

رؤية استراتيجية

وقال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»Elevate Financial Services، إن أي خطوة محتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمغادرة منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» تمثل تحولاً جوهرياً في ديناميكيات سوق النفط العالمي، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. وأوضح كاكار أن هذا التوجه يأتي في سياق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، ما يزيد من حساسية أسواق الطاقة لأي تغييرات في سياسات الإنتاج. وأشار إلى أن الدوافع المحتملة وراء هذا القرار ترتبط برغبة الإمارات في مواءمة سياساتها النفطية مع رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، والاستفادة من استثماراتها الكبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن التحرر من قيود الحصص الإنتاجية قد يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة إنتاجها، بما يتناسب مع قدراتها الفعلية وطموحاتها الاقتصادية، خاصة مع سعيها لتعظيم العوائد من قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة، أوضح كاكار أن الإمارات تمتلك طاقة إنتاجية فائضة إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهو ما قد يؤثر على توازن القوى داخل أوبك، ويعيد تشكيل قدرتها على التحكم في مستويات المعروض العالمي.

إلا أنه أشار إلى أن التداعيات على المدى الطويل قد تكون أكثر عمقاً، حيث يمكن أن يؤدي زيادة الإنتاج الإماراتي إلى ارتفاع مستويات التقلب في السوق، واحتمال حدوث تصحيحات سعرية، خاصة إذا تراجعت مستويات التنسيق بين كبار المنتجين.

واختتم كاكار تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل لآليات إدارة سوق النفط، مع تزايد توجه بعض الدول نحو سياسات إنتاج أكثر استقلالية، مع استمرار الحاجة إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان أمن الإمدادات العالمية.

سام نورث: القرار يمنح مرونة إنتاجية أكبر وسط التوترات وضغوط أسواق الطاقة

تحول استراتيجي

وأشار سام نورث، محلل الأسواق لدى إيتورو eToro، إلى أن أي خطوة محتملة لدولة الإمارات لمغادرة منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» تمثل تحولاً كبيراً في المشهد الجيوسياسي لأسواق النفط العالمية، مع انعكاسات مباشرة على توازنات العرض والطلب.

وأوضح نورث أن مثل هذا القرار، في حال تنفيذه، سينهي ما يقارب ستة عقود من عضوية الإمارات ضمن كبار منتجي النفط، ويعكس تحولاً استراتيجياً في نهج إدارة الموارد النفطية، خاصة في ظل سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من استثماراتها الكبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية. وأضاف أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على زيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يجعل الالتزام بحصص الإنتاج ضمن أوبك+ عاملاً مقيّداً نسبياً لاقتصاد سريع النمو، يعتمد على تحقيق عوائد أعلى من قطاع الطاقة. ولفت إلى أن توقيت هذا التطور يحمل دلالات مهمة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وعلى صعيد الأسواق، أوضح نورث أن رد الفعل الأولي تمثل في تراجع أسعار خام برنت، نتيجة توقعات بزيادة الإمدادات، ما يضغط على الأسعار. إلا أن التعافي اللاحق يعكس إدراك الأسواق أن زيادة الطاقة الإنتاجية لا تعني بالضرورة تدفقات فورية ومستقرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والمخاطر الأمنية القائمة.

أولويات وطنية

وقال رافال هايبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيكورو» الاستشارية لإدارة المخاطر في الإمارات، إن قرار خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» ينسجم مع التزامات الدولة الخارجية وخططها الاقتصادية الداخلية، مشيراً إلى أن برامج الاستثمار لدى «أدنوك» واستراتيجية تنويع الناتج المحلي الإجمالي تتطلب نطاقاً إنتاجياً لم تعد آلية حصص أوبك قادرة على استيعابه.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس إدارة اقتصادية رشيدة للتوازن بين الالتزامات الدولية والأولويات الوطنية، ويتماشى مع النهج التاريخي لدولة الإمارات في تبني قرارات استراتيجية كبرى، ترتكز على المرونة، والاستجابة للتحولات الاقتصادية العالمية.

تحوّل استراتيجي يعيد رسم مشهد الطاقة العالمي

يأتي قرار دولة الإمارات الخروج من «أوبك» و«أوبك +» في سياق إعادة صياغة شاملة لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتطور دور الإمارات كلاعب رئيس في أسواق الطاقة التقليدية والحديثة.

وبحسب المعطيات المرتبطة بقرار الخروج، فإن حصة الإمارات كانت تمثل نحو 11 % من إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في أوبك وأوبك+، ما يجعل خروجها حدثاً مؤثراً في توازنات السوق النفطية العالمية.

يرتبط القرار بعدة عوامل رئيسة، من بينها التحولات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة عالمياً.

كما لعبت اعتبارات الأمن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل دوراً محورياً في إعادة تقييم العلاقة مع التكتلات التقليدية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن الإمارات، رغم خروجها من أوبك وأوبك+، لا تتخلى عن دورها في أسواق الطاقة العالمية، بل تعيد تعريف هذا الدور، من خلال الانتقال من «عضو ملتزم بسياسات جماعية» إلى «فاعل مستقل»، قادر على التأثير المباشر في التوازنات العالمية.

ورغم طبيعة القرار، تؤكد الإمارات التزامها المستمر بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً وموثوقاً في منظومة الإمدادات الدولية.

ويُتوقع أن تواصل الدولة دورها كمورد رئيس للنفط والغاز، مع الحفاظ على مستويات إنتاج مرنة، تتماشى مع الطلب العالمي.

كما أن السياسات الإماراتية في قطاع الطاقة، لطالما ارتكزت على مبدأ «الموثوقية والاستدامة»، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في استمرار تدفق الإمدادات دون اضطرابات، حتى في ظل تغيّر الإطار المؤسسي للعلاقة مع أوبك.

من المتوقع أن يترك خروج الإمارات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في أسواق النفط، حيث قد يؤدي إلى إعادة توزيع الحصص الإنتاجية داخل أوبك+، وإعادة تقييم سياسات الإمداد من قبل الدول المنتجة الأخرى. (دبي- محمد عبد الرشيد)