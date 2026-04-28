«أدنوك» أكثر العلامات قيمة في الإمارات للعام الثامن توالياً بـ 21.1 مليار دولار

أظهر تقرير «الإمارات 50» الصادر عن شركة «براند فاينانس» أن القيمة الإجمالية لأقوى 50 علامة تجارية في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 104.5 مليارات دولار في عام 2026، مدفوعة بنمو قوي في قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والعقارات، والتصنيع.

وكان أحد أبرز التحولات خلال السنوات الخمس الماضية، هو الظهور التدريجي للعلامات التجارية من الإمارات الشمالية. في عام 2020، هيمنت دبي وأبوظبي بشكل كبير على تصنيفات دولة الإمارات، وبينما لا يزال هذا الاتجاه قائماً بشكل عام، إلا أن المشهد بدأ يتطور. عدد قليل ولكنه متزايد من العلامات التجارية في الإمارات الشمالية يقتحم الآن قائمة أفضل 50 علامة تجارية، ما يشير إلى بوادر مبكرة للتنويع.

على الرغم من أنها تمثل حالياً 1.6% فقط من إجمالي قيمة العلامات التجارية في أفضل 50 علامة تجارية في دولة الإمارات، إلا أن هذه العلامات التجارية تحمل إمكانات نمو كبيرة، مدعومة بتوسع النشاط في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات. يشير هذا إلى توزيع أكثر توازناً لقيمة العلامة التجارية بمرور الوقت، حيث يستمر التطور الاقتصادي في التوسع خارج المراكز التقليدية للبلاد.

«أدنوك»

تتصدر شركة «أدنوك» ADNOC التصنيفات مرة أخرى (حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 11%، لتصل إلى 21.1 مليار دولار)، والتي تحتفظ بمكانتها أكثر العلامات التجارية قيمة في الإمارات، للعام الثامن على التوالي. كما حققت العلامة التجارية إنجازاً مهماً في عام 2026، لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تدخل قائمة Brand Finance Global 500 في المركز المئة عالمياً.

«إي آند»

حافظت شركة «إي آند» e&، (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) على مكانتها ثاني أغلى علامة تجارية في الإمارات، مدعومة بالأداء المالي القوي وتحولها المستمر إلى مجموعة تكنولوجية عالمية. أعلنت العلامة التجارية زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى 72.9 مليار درهم (حوالي 19.8 مليار دولار)، في عام 2025، إلى جانب قاعدة مشتركين متنامية تتجاوز 244 مليون مشترك عبر نطاقها الدولي المتوسع.

نمو سريع

قال سافيو دي سوزا، المدير العام لـ «براند فاينانس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن تجاوز أفضل 50 علامة تجارية في الإمارات 104.5 مليارات دولار يمثل علامة فارقة، لكن القصة الأهم هي اتجاه السفر. تشهد العلامات التجارية المصرفية نمواً سريعاً، وتعزز Emirates مكانتها العالمية المتميزة، ولأول مرة نشهد ظهور قيمة حقيقية للعلامة التجارية في جميع الإمارات والقطاعات. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتعمق التنويع الاقتصادي، أصبحت الظروف مواتية للعلامات التجارية الإماراتية للمنافسة، والفوز على الساحة العالمية بطرق كانت تبدو طموحة قبل بضع سنوات فقط».

«طيران الإمارات»

حافظت «الإمارات» Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) على المركز الثالث، ما يعكس الأداء التجاري القوي للشركة مدفوعاً بالطلب العالمي المستمر على السفر، والتفضيل المتزايد للمقصورات المميزة، والتي تستمر في دعم عوائد أعلى. من الناحية التشغيلية، عززت شركة الطيران مكانتها من خلال أسطولها المستمر.

ويتصدر القطاع المصرفي المشهد باعتباره القطاع الأسرع نمواً في الإمارات، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية بنسبة 29%، وحصلت أربع علامات تجارية مصرفية على مراكز ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيمة في الدولة. وقد تحقق النمو في جميع أنحاء القطاع بفضل النشاط القوي للإقراض، وارتفاع الودائع، وزيادة أحجام المعاملات، والتحول الرقمي، وتنوع مصادر الإيرادات بشكل متزايد.

الإمارات دبي الوطني

لا يزال بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 6.1 مليارات دولار) قوة رئيسية في القطاع، مدعوماً بتوسيع نطاق الإقراض، ونمو أقوى في الودائع، وأحجام معاملات أعلى، واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي والأعمال المدرة للرسوم.

أبوظبي الأول

باعتباره أكبر بنك في الإمارات، من حيث القيمة السوقية والأصول، يحتفظ بنك أبوظبي الأول FAB (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 21%، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار) بالمركز الخامس، مدعوماً بالأداء المالي القياسي لعام 2025، والتنويع الدولي الأقوى، والاستخدام المتسارع للحلول الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والعوائد.

أبوظبي التجاري

يحتل بنك أبوظبي التجاري ADCB، (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 33%، لتصل إلى 4.4 مليارات دولار) المرتبة السابعة، أكثر العلامات التجارية قيمة في البلاد، مستفيداً من نمو مكون من رقمين في كل من دخل الفائدة وغير الفائدة، ودخل أقوى من الرسوم والتداول، والتركيز المستمر على مبادرات الاستدامة والابتكار مثل برنامج ClimaTech Accelerator 2025.

«دو»

شركة اتصالات أخرى في الدولة، وهي شركة «دو» du (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 3.8 مليارات دولار)، تحافظ على مكانتها علامة تجارية تاسعة من حيث القيمة في الإمارات. يدعم الأداء المالي القوي نمو العلامة التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار درهم (حوالي 4.3 مليارات دولار)، وزاد صافي الربح بنسبة 17% في عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي والتنفيذ المنضبط. وتواصل شركة دو تعزيز تحولها بما يتجاوز الاتصال التقليدي، من خلال توسيع نطاق منظومتها الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وقدرات مراكز البيانات، إلى جانب توسيع نطاق خدمة du Pay وغيرها من الخدمات الرقمية.

بنك المشرق

دخل بنك المشرق Mashreq (ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 36%، لتصل إلى 2.4 مليار دولار) قائمة أفضل 10 بنوك لأول مرة منذ تقييمه في عام 2020، ما يعكس أداءه المالي القوي وتحوله المتسارع إلى بنك رقمي في المقام الأول. تواصل العلامة التجارية تعزيز مكانتها من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية مثل NEO، والتوسع الدولي، ما يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

بيور هيلث

تُعد مجموعة بيور هيلث PureHealth Group أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في المنطقة؛ حيث بلغ إجمالي قيمة محفظة علاماتها التجارية 2.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 23% (2.4 مليار دولار في عام 2025)، مقارنة بالعام الماضي. وإضافة إلى علامة PureHealth التجارية (بقيمة 675 مليون دولار)، تُدير المجموعة محفظة من العلامات التجارية المدرجة في تقرير الإمارات وهي: SEHA (بقيمة 985 مليون دولار)، وDaman (بقيمة 337 مليون دولار)، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC) (بقيمة 325 مليون دولار).

سيراميك رأس الخيمة

دخلت شركة سيراميك رأس الخيمة RAK Ceramics (الوافدة الجديدة بقيمة 158 مليون دولار) التصنيف لأول مرة بقيمة علامة تجارية تبلغ 158 مليون دولار، ما يعكس تطورها من شركة تصنيع إقليمية إلى شركة عالمية حقيقية لها حضور في أكثر من 150 دولة. ويؤكد إدراجها أن بناء العلامات التجارية في الإمارات لا يقتصر على أبوظبي ودبي، وأن العلامات التجارية القوية تظهر في جميع أنحاء الاتحاد.

في تحليل قوة العلامة التجارية، حققت أدنوك، أقوى علامة تجارية في الإمارات، درجة مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) بلغت 89.4/100. ويُعزى نجاح العلامة التجارية إلى ثقة العملاء القوية، المدعومة بالتزامها بالتميز التشغيلي والموثوقية وخلق القيمة على المدى الطويل. وتتعزز سمعة الشركة علامة تجارية قوية في مجال الطاقة، من خلال توسعها الاستراتيجي عبر سلسلة القيمة، واستمرارها في الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودورها في ضمان أمن الطاقة مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

«إي آند»

تُعد «إي آند» e& (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) ثاني أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث سجلت درجة BSI بلغت 85.8/100. وتشير بيانات أبحاث السوق التي أجرتها مؤسسة Brand Finance إلى أداء محلي قوي في مقاييس الاعتبار والتفضيل، على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتعزيز تصورات السمعة والموثوقية وقبول الأسعار ودعم العملاء.

تُعد Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) ثالث أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث حصلت على درجة 85.3/100 في مؤشر BSI، وهو أداء مدعوم بظهورها العالمي الذي لا مثيل له وواحدة من أكثر محافظ الرعاية الرياضية طموحاً في صناعة الطيران. أعلنت Emirates في عام 2025 وحده عن تسع صفقات رياضية رئيسية وتجديد عقود، ما جعلها واحدة من أبرز الرعاة الرياضيين في العالم حتى ثلاثينيات القرن الحالي. جعلت شراكتها الرئيسية التي استمرت سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم من Emirates شريكاً بلاتينياً لقوة كرة القدم الألمانية، في حين أن تمديد العقد التاريخي مع الاتحاد الدولي للرجبي حتى عام 2035 يمثل أطول التزام في تاريخ رعاية شركة الطيران، الذي يمتد لأربعين عاماً، وأول شراكة بلاتينية على الإطلاق في رياضة الرجبي.