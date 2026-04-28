«لوكسيد» تخطف الأنظار في معرض أوتو تشاينا 2026 بإطلاقات مبتكرة

شهد معرض أوتو تشاينا 2026 انطلاقة قوية، حيث برزت علامة «لوكسيد» LUXEED بمشاركة لافتة استعرضت خلالها مجموعة متكاملة من طرازاتها المتقدمة وابتكاراتها التقنية، في تأكيد واضح على توجهها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

وكان الظهور الأول لطراز «لوكسيد» V9 من أبرز محطات المعرض، إذ يقدم مفهوماً جديداً لفئة المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) يجمع بين الرحابة والفخامة. ويتميز التصميم الداخلي بمرونة عالية تتيح أوضاع جلوس متعددة، إلى جانب مقصورة فاخرة مزودة بجلود نابا ومقاعد «عديمة الجاذبية» مستوحاة من تقنيات الفضاء، فضلاً عن نظام هواء متطور يعزز جودة البيئة الداخلية.

وعلى مستوى الأداء، يعتمد الطراز على نظام توجيه خلفي وشاسيه متطور من منصة «تولينغ»، ما يمنحه قدرة عالية على المناورة حتى في الظروف القاسية، مع نصف قطر دوران يعد من الأفضل ضمن فئته، في خطوة تعيد تعريف الصورة التقليدية لسيارات MPV.

كما كشفت «لوكسيد»عن النسخة المحدثة من طراز R7، التي جاءت بهوية بصرية جديدة، أبرزها اللون «الأرجواني الليلي» المستوحى من الشفق القطبي، إلى جانب تحديثات داخلية تضفي طابعاً أكثر حيوية على المقصورة.

وفي إطار تعزيز التخصيص، قدمت الشركة إصدارين مميزين هما R7 Pangu Edition وS7 Xuanyuan Edition، حيث يجمع الأول بين الأداء والفخامة بروح مستوحاة من الأساطير الصينية، بينما يعكس الثاني فلسفة تصميم بسيطة مستلهمة من الفنون التقليدية.

ولم تقتصر المشاركة على عرض السيارات، بل تضمنت جناحاً تفاعلياً يضم تجارب مبتكرة مثل التصوير بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة السباقات، واختبارات ردود الفعل، إلى جانب مساعد ذكي يتيح للزوار التفاعل مع أحدث تقنيات القيادة.

وعلى هامش المعرض، أعلنت الشركة بدء محادثات تعاون مع مستثمرين دوليين، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ خططها للتوسع العالمي وتعزيز حضور السيارات الذكية الصينية في الأسواق الدولية.

وتعكس هذه المشاركة طموح «لوكسيد» لترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الصاعدة في قطاع السيارات الفاخرة الذكية، وتقديم نموذج يعكس تطور الصناعة الصينية وقدرتها على المنافسة عالمياً.