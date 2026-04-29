«فاندستار» للأسهم الإماراتية يتجاوز 100 مليون دولار في الأصول المدارة

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تجاوز صندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل حاجز 100 مليون دولار في قيمة الأصول المدارة، ليُسجل إنجازاً مهماً كأول صندوق عام للبنك في مركز دبي المالي العالمي.

ومنذ إطلاقه في نوفمبر 2024، أتاح الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة متنوعة من الشركات الإماراتية المدرجة ذات توزيعات الأرباح القوية، مع إمكانات نمو رأسمالي على المدى الطويل.

وبلغت الأصول المدارة للصندوق 100.04 مليون دولار في نهاية مارس 2026، مقارنة بـ14.14 مليون دولار في نهاية 2024، محققاً عائداً تراكمياً بنسبة 21.96% وأداء سنوياً بنسبة 13.30%.

ويستهدف الصندوق تحقيق عائد توزيعات أرباح سنوي بنسبة 5%، مع توزيعات ربع سنوية للفئات المؤهلة، ما يجعله خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن دخل مستدام ضمن محافظ مُدارة باحترافية.

وبناءً على هذا الزخم، وسّع البنك منصة FundStar عبر إطلاق «صندوق الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع»، بهدف توفير حلول استثمارية مدرة للدخل تجمع بين الأسهم الإماراتية والصكوك العالمية، مع سيولة يومية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة محافظهم.

وأكد مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول ورئيس إدارة الأصول في الشركة، أن الأداء القوي للصندوق يعكس متانة سوق الأسهم الإماراتية وكفاءة إدارة الأصول، مشيراً إلى أن إطلاق الصندوق الجديد يعزز تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء الإقليميين والدوليين ضمن منصة FundStar.