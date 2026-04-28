مجلس «عنان للاستثمار» يعتمد قرارات استراتيجية لتعزيز النمو والتوسع

أقرت شركة عنان للاستثمار القابضة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير قرارات استراتيجية مهمة تعكس قوة الشركة المالية وثقتها بمستقبلها الاستثماري، وتؤكد التزامها بمواصلة النمو والتوسع وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات.

وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين بقيمة تصل إلى 350 مليون درهم، عبر إصدار أسهم جديدة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من وزارة الاقتصاد والجهات المختصة. ويعكس هذا القرار الثقة الكبيرة من الإدارة والمساهمين بالأداء القوي للشركة، كما يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية لعنان للاستثمار القابضة، وتمكينها من تسريع خططها التوسعية وتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.

كما وافق المجلس على مقترح استراتيجي لزيادة رأس المال عبر إصدار أدوات دين أو صكوك أو سندات إلزامية التحويل إلى أسهم، بقيمة تصل إلى 1.25 مليار درهم، وذلك بشكل مباشر أو من خلال شركات ذات غرض خاص يتم تأسيسها لهذه الغاية. ويتضمن المقترح فترة حظر (Lock-up) لمدة اثني عشر شهراً على الأسهم المُصدرة بعد التحويل بما يعكس التزام الشركة باستقرار هيكل الملكية وحماية مصالح المساهمين. ويعزز هذا القرار مرونة الشركة المالية، ويوفر لها مصادر تمويل قوية تدعم تنفيذ مشاريعها الكبرى وخططها الاستثمارية المستقبلية، بما يرسخ قدرتها على اقتناص الفرص النوعية وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وأكدت عنان للاستثمار القابضة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق، بما يواكب تطلعاتها نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والشركاء.