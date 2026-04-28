2.9 مليار درهم الأرباح الموحدة لـ«إي آند» في الربع الأول بنمو 3.9%

حققت مجموعة «إي آند» انطلاقة قوية في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مؤكدة ريادة المجموعة في صياغة المشهد الرقمي المستقبلي وفرض مكانتها بوصفها مجموعة رائدة عالمياً.

وارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة لتصل إلى 19.4 مليار درهم، بنمو نسبته 15.1% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحدة 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (باستثناء عائدات صفقة بيع شركة خزنة). كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16.5%.

واستمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248.0 مليون مشترك، بزيادة قدرها 30.8% على أساس سنوي، وفي سوقها المحلي حافظت «إي آند الإمارات» على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6 مليون مشترك، مدعومة بتبنّي حلول الجيل القادم من الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: أثبتت «إي آند» أنها تمتلك المقومات القوية والقدرة العالية على التعامل مع مختلف التحديات من خلال مرونة نموذج أعمالها، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم، فإن استعدادنا الاستباقي للمخاطر، فضلاً عن تنويع محفظة الاستثمارات دولياً مكّننا من الحفاظ على وتيرة نمو تصاعدية في مختلف أسواقنا التشغيلية محلياً ودولياً، مؤكدين أن قوتنا تنبع من قدرتنا على التكيف والعمل بمرونة في مختلف الظروف.

وأضاف مسعود: «نحن نقف اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات التي تبعث على الثقة التامة في قدرة «إي آند» على مواصلة مسارها التصاعدي، عبر استراتيجية تشغيلية مواكبة للمتغيرات. وخلال التحديات الإقليمية، حرصت «إي آند» على أداء واجبها الوطني، عبر تمكين استمرارية الأعمال، وضمان كفاءة عمل الشبكات دون انقطاع، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتسخير الإمكانات التكنولوجية كافة لضمان سلاسة الاتصال والخدمات المتطورة».

واستأنف مسعود: «إن النتائج المالية القوية التي حققتها «إي آند» في الربع الأول من عام 2026 هي انعكاس لمرونة ونجاح نموذج أعمال الشركة مع الالتزام الكامل بخلق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين. إذ واصلت «إي آند» مسيرة نموها خلال الربع الأول من عام 2026، بتحقيق إيرادات موحدة بلغت 19.4 مليار درهم، بنسبة نمو 15.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليارات درهم، بنسبة نمو سنوية 16.5%، ما يعكس مكانة «إي آند» بوصفها محركاً أساسياً للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ومحفّزاً رئيسياً للحلول الذكية التي ترسم ملامح المستقبل».

واختتم قائلًا: «نعرب عن بالغ تقديرنا لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، التي أرست دعائم بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، وأثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف، ما يعزز ثقتنا في مواصلة العمل بثبات، لتحقيق النجاح المتواصل».