سلطان الجابر: خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ قرار سيادي

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات اتخذت قراراً سيادياً بالخروج من أوبك وأوبك+ في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لقطاع الطاقة، بما يتماشى مع قدراتها الإنتاجية الفعلية، ويعزز مصالحها الوطنية، ويسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح معاليه، عبر منصة "إكس"، أن هذا التوجه يعكس رؤية دولة الإمارات في إدارة قطاع الطاقة بشكل متوازن ومسؤول، يراعي احتياجات السوق العالمية المتنامية، ويضمن في الوقت ذاته استدامة الموارد وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أن "أدنوك" تواصل أداء دورها كمورّد موثوق ومسؤول في الأسواق العالمية، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف أنواعها، سواء النفط والغاز أو الكيماويات أو الطاقة منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، بما يعكس تنوع محفظتها واستراتيجيتها المستقبلية.

وأكد أن التزام "أدنوك" تجاه شركائها حول العالم التزام ثابت وراسخ لا يتغير، مشيراً إلى أن الشركة تواصل العمل على تعزيز قدراتها التشغيلية والتوسعية لتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع الطاقة العالمي.

وأضاف معاليه أن مفاهيم الثقة والشراكة والمصداقية تشكل ركائز أساسية في نهج “أدنوك”، وليست مجرد شعارات، بل واقع عملي مدعوم بسجل طويل من الالتزام بالوفاء بالاتفاقيات وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة.

واختتم بالتأكيد على أن طموح "أدنوك" مستمر نحو المزيد من التقدم والنمو، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي وفاعل في منظومة الطاقة العالمية.