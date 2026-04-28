بريبكو بلوكس توسّع الوصول إلى سوق عقارات دبي عبر الملكية الجزئية

تواصل "بريبكو بلوكس"، الذراع المتخصصة في الملكية العقارية الجزئية التابعة لمنصة بريبكو، تعزيز رؤيتها الهادفة إلى جعل سوق العقارات في دبي أكثر انفتاحاً عالمياً، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الدخول إلى السوق العقاري ابتداءً من 137 دولاراً أمريكياً (نحو 178 ألف دينار عراقي).

ومع وجود مستخدمين من أكثر من 200 جنسية، تواصل المنصة توسيع نطاق الوصول إلى الفرص العقارية في دبي، بما يشمل أسواقاً ناشئة مثل العراق، عبر تجربة رقمية متكاملة تتيح تصفح الفرص الاستثمارية وإتمام العمليات خلال دقائق، دون الحاجة إلى رأس مال كبير أو إجراءات معقدة أو التواجد داخل الدولة.

وتعتمد "بريبكو بلوكس" على نموذج الملكية الجزئية، الذي يتيح للمستثمرين امتلاك حصة في العقارات بدلاً من شراء وحدات كاملة، ما يساهم في خفض حواجز الدخول التقليدية إلى السوق، مع الحفاظ على إدارة احترافية للأصول وفرص استثمارية منظمة.

وتستمر دبي في ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية جذباً عالمياً، مدعومة ببيئة تنظيمية شفافة وقاعدة طلب قوية وثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين، في وقت يشهد فيه السوق إقبالاً متنامياً من جيل جديد من المستثمرين الرقميين.

وفي هذا السياق، تلعب منصات مثل "بريبكو بلوكس" دوراً محورياً في توسيع قاعدة المشاركة في السوق العقاري، عبر حلول رقمية مرنة تدعم الاستثمار الجزئي وتتيح الوصول إلى أصول مميزة بسهولة أكبر.

وأكدت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة بريبكو، أن سوق العقارات في دبي يواصل جذب المستثمرين عالمياً بفضل مرونته وقوته، مشيرة إلى أن "بريبكو بلوكس" تبني على هذه الميزة عبر جعل الاستثمار أكثر شمولاً وسهولة، بما يتيح شريحة أوسع من المستثمرين المشاركة في السوق.

وأضافت أن بدء الاستثمار من 137 دولاراً فقط يتيح تجربة رقمية شفافة وبسيطة، دون المساس بجاذبية الاستثمار في عقارات دبي أو أسسه الراسخة.

ويعكس هذا التوجه تحولاً أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو نماذج استثمارية رقمية أكثر شمولاً، مدعومة بالتكنولوجيا، مع تزايد الطلب على حلول منخفضة التكلفة وسهلة الوصول، مع الحفاظ على معايير الشفافية والامتثال التنظيمي.