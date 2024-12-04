15 ألف زائر لمعرض E7 في رأس الخيمة

اطلع الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، على الأجنحة والمشاريع ومنصات العارضين في معرض E7 الذي نظمته شركة «رؤيتي» لتنظيم المعارض على مدى 5 أيام في مركز رأس الخيمة للمعارض برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، بمشاركة 70 عارضاً. وقد استقطب المعرض 15 ألف زائر.

واستمع الشيخ محمد بن كايد القاسمي خلال تفقده أجنحة المعرض على محتوياته من المنتجات الغذائية، والمنصات المختلفة للشركات والمؤسسات الوطنية، والأفراد. كما زار المعرض الشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والشيخة مريم بنت سعيد المعلا.

وشارك في الفعاليات التي أقيمت على هامش المعرض تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53 عدد من الشعراء والفنانين ومحاضرين في ريادة الأعمال، فيما شهد المعرض تقديم جوائز مالية وعينية قيمتها أكثر من 200 ألف درهم.

وعلى هامش المعرض تم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين شركة رؤيتي لتنظيم المعارض مع عدد من الجهات، تمهيداً للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من معرض E7 المقرر في فبراير المقبل بأبوظبي. وأكد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة «رؤيتي» لتنظيم المعارض أن النجاح الكبير للمعرض والفعاليات المصاحبة يمثل مؤشرات كبيرة على تميزه وقوة تأثيره، وما يقدمه من منتجات فائقة الجودة، ومبادرات إبداعية.