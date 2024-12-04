شراكة لـ«الشارقة الإسلامي» و«نتورك إنترناشونال» لتعزيز حلول الدفع

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي شراكة استراتيجية مع «نتورك إنترناشونال»، للاستفادة من خدماتها المتكاملة من حلول الدفع متعددة القنوات التي تقدمها في الإمارات، مما يدعم جهود المصرف للتحول الرقمي والابتكار ويتيح وصولاً سلساً لعملائه إلى شبكات المدفوعات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة.

جرت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي للمصرف في الشارقة، بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، وأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، حيث وقع الاتفاقية من جانب المصرف نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، ومن جانب مجموعة «نتورك إنترناشونال» ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ووفقاً لبنود الاتفاقية الموقعة، ستتيح الشراكة لمصرف الشارقة الإسلامي توسيع نطاق خدماته المالية الرقمية الموجهة لعملائه من الشركات، والتي تشمل خدمات أجهزة نقاط البيع للمؤسسات التجارية، وقبول البطاقات وخدمات الدفع، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من حلول الدفع المعتمدة على التكنولوجيا من خلال نهج متعدد القنوات متكامل وآمن وموثوق وقابل للتوسع، يلبي احتياجات العملاء بكفاءة وأمان، ويعزز الكفاءة التشغيلية لهذه الخدمات، وصولاً إلى أعلى مستوى في رضا العملاء.