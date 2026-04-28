دعم الشباب المبتكر محور النسخة الرابعة من مسابقة ريادة الأعمال بجامعة دبي

تشهد دبي انطلاق فعاليات «مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال 2026»، التي تهدف إلى تحفيز الطلاب والخريجين والباحثين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت جامعة دبي أنه تم فتح باب الاشتراك في المسابقة، وعقد سلسلة من الجلسات وورش العمل مع الفرق المشاركة، لمساعدتها في تطوير أفكارها والعروض التقديمية الخاصة بها، وستقام النهائيات أول مايو 2026 بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، ما يؤكد التزام الجامعة المستمر بدعم الابتكار وريادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

تستهدف المسابقة طلاب الجامعات، والخريجين الذين أنهوا دراستهم خلال السنوات الخمس الماضية، والباحثين الذين يمتلكون أفكاراً مبتكرة قابلة للتطبيق في مجالات التنمية المستدامة. وتوفر المسابقة للمشاركين فرصاً استثنائية تشمل: تمويل المشاريع الفائزة، فرص الاحتضان داخل حاضنات الأعمال، والتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين وأصحاب القرار.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: إن مسابقة الجامعة لريادة الأعمال ليست مجرد حدث تنافسي، بل هي منصة استثنائية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ليس فقط على مستوى الإمارة، بل على مستوى الدولة ككل، كما تسهم في تمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

من جانبه أشار المهندس محمد عبود، المشرف العام على المسابقة، إلى أن المسابقة توفر للمشاركين فرصاً للإرشاد والتوجيه الاستراتيجي لدعم تطوير مشاريعهم، إلى جانب تعزيز فرص التواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار في مختلف المجالات.

تركز المسابقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم جوائز مالية قيمة للفائزين، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والتوجيه، والمساعدة في تطوير المنتجات والخدمات، والوصول إلى العملاء والأسواق، من خلال حاضنة الجامعة، التي تعد جزءاً من برنامج محمد بن راشد لدعم الشركات الناشئة.