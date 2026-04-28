«توازن» شريك استراتيجي لـ«اصنع في الإمارات 2026»

أعلنت «اصنع في الإمارات 2026» مشاركة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» كشريك استراتيجي ضمن نسختها الخامسة، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.

وخلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، يستعرض مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مشاريع ومبادرات نوعية، إلى جانب فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. كما يسلط المجلس الضوء على برامجه الهادفة لتطوير الأطر التنظيمية وأنظمة المطابقة والمعايير والاعتماد في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يعزز الجودة ويرفع كفاءة القطاع الدفاعي، ويرسخ الاستدامة الصناعية ومرونة المنظومة الوطنية.

وتجسد مشاركة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي التزامه بدعم رؤية الإمارات الهادفة للتحول إلى مركز عالمي رائد لصناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دوره كممكن رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية، حيث يشكّل الحدث منصة تجمع صُنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الأعمال، بما يسهم في تعزيز الحوار البنّاء، واستكشاف فرص جديدة لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة.

ويواصل المجلس تركيزه على مواءمة الجهود الوطنية مع الأولويات الاستراتيجية للدولة في القطاعات الحيوية، انطلاقاً من دوره في دعم المشتريات الدفاعية عبر ضمان التوافق الاستراتيجي لبرامج الاستحواذ مع متطلبات القدرات الوطنية طويلة الأجل، مع الالتزام بمبادئ تعظيم القيمة المضافة وأهداف التوطين الصناعي، وذلك بالتوازي مع تمكين الكفاءات الوطنية، ودفع منظومة الابتكار، وتعزيز تكامل المؤسسات الوطنية ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

وينبع حرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على المشاركة في «اصنع في الإمارات» كشريك استراتيجي من توجهاته المتمثلة في دعم تكامل القطاعات الصناعية بالدولة وتعزيز الجهود الرامية لتوطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.

ومنذ تأسيسه في عام 1992، اضطلع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بدور محوري في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، والتنويع الاقتصادي، ودعم قطاعي الدفاع والأمن في دولة الإمارات.