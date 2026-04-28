بحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين غرفة عجمان والبرازيل

بحثت غرفة عجمان مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح قنوات جديدة لتنمية الاستثمارات بين إمارة عجمان والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية، في خطوة تعكس التوجه نحو توسيع الشراكات الدولية، وتفعيل آليات مبتكرة لتنظيم اللقاءات الثنائية والمشاركة المتبادلة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، بما يعزز حضور مجتمع الأعمال لدى الجانبين على الساحة الدولية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مبني الغرفة، خالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وفاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، ومن جانب الغرفة العربية البرازيلية ـ نوري دويدري المدير التجاري، وليال الغداف تنفيذي أعمال.

تطور

وأشاد خالد الشامسي، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون القائمة بين غرفة عجمان والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وما تشهده من تطور مستمر عبر تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المشتركة. وقدم نبذة حول أبرز التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة عجمان، وخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية في الإمارة تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية عجمان كوجهة استثمارية واعدة من خلال ترسيخ سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.

وقالت فاطمة العوضي، إن إحصائيات وبيانات الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين عجمان والبرازيل تعكس ضرورة تكاتف الجهود وتكثيف أوجه التعاون لا سيما في ظل الإمكانات والفرص التي يمتلكها الجانبان في مجالات "الطاقة، والصناعات الخفيفة، والتكنولوجيا الحديثة، والصناعات التحويلية، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وثمن وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية، جهود غرفة عجمان في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، مؤكدين حرصهم على توسيع مجالات الشراكة وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبل. وأكد أن السوق البرازيلي يوفر مجموعة واسعة من فرص الاستثمار المتخصصة لا سيما في قطاع العطور العربية والملابس، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات لصاحبات الأعمال.

وأكدت المناقشات ضرورة تنظيم سلسلة من الاجتماعات والملتقيات المشتركة بحضور أصحاب الأعمال بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة وتنمية التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات، كما تم استعراض أجندة الفعاليات والمعارض لدى الجانبين، وبحث فرص المشاركة المتبادلة فيه.