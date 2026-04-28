«الإمارات الإسلامي» يفوز بجائزة «أفضل صفقة للتمويل المستدام»

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، فوزه بجائزة «أفضل صفقة للتمويل المستدام» لمنطقة الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع «جوائز التمويل المستدام» الذي نظمته مجلة «جلوبال فاينانس» لعام 2026.

يؤكد التكريم ريادة «الإمارات الإسلامي» في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الممارسات المستدامة، وتجلى ذلك في الإصدار الناجح لأول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم في عام 2025. واستناداً إلى أساس من المصداقية والمنهجية الصارمة نشر «الإمارات الإسلامي» «إطار الصكوك التمويلية المرتبطة بالاستدامة» لعام 2025، والذي حصل على رأي إيجابي من طرف ثان (SPO) يؤكد جودة الاستدامة لدى الجهة المصدرة ومتانة الإطار نفسه.

معايير جديدة

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الحصول على جائزة «أفضل صفقة للتمويل المستدام للعام» في الشرق الأوسط من مجلة «جلوبال فاينانس». ويعد التكريم المميز دليلاً على ريادة «الإمارات الإسلامي» في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع أحدث الممارسات المستدامة. لقد كان الابتكار وما زال محوراً أساسياً في دورنا في التمويل الإسلامي، ولا يزال يدعم طموحنا في إرساء معايير جديدة في هذا القطاع. ولا شك أن نجاح إصدار أول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم يعزز التزامنا الراسخ بالتمويل المسؤول، ويسلط الضوء على إخلاصنا وتفانينا في دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في مجال الاستدامة، وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وشمولاً».

وقال إبراهيم خليل قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «يمثل الإصدار الناجح لأول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم إنجازاً كبيراً، يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن نواصل دمج الاستدامة في أساليب عملنا، وإدارة المخاطر، وخلق القيمة. ويعزز هذا الإنجاز طموحنا في تطوير التمويل المستدام، ويؤكد على مكانة «الإمارات الإسلامي» كمصرف رائد يسهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وترتكز ريادة «الإمارات الإسلامي» في مجال التمويل الإسلامي المرتبط بالاستدامة على هذا الهدف الواضح، ما يسهم في تمكين المصرف من تقديم حلول تمويلية إسلامية مسؤولة تدعم النمو المستدام للأفراد والشركات والمجتمعات.