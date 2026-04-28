80 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال الربع الأول

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، الثلاثاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث حافظت على استمرارية العمليات التشغيلية عبر جميع مشاريعها نتيجة تكامل الجهود والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية والتطبيق الفعال لأطر استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 33 % على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليارات درهم، نتيجة التقدم المتواصل في تنفيذ محفظة مشاريعها القائمة. وبلغ صافي الربح للربع الأول 80 مليون درهم، والذي يعكس نهج الشركة التحفظي في إطار الأوضاع الإقليمية الحالية.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة 35.3 مليار درهم، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. واستمرت العمليات في الإمارات في تصدر مساهمة الإيرادات بنسبة 74 %، في حين شكلت الأسواق الدولية نسبة 26 %، ما يعكس تنوع مصادر الإيرادات.

وأنهت الشركة الربع الأول برصيد نقدي بلغ 3.5 مليارات درهم، الأمر الذي يعزز من المكانة المالية للشركة، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الأسواق، بجانب دعم قدرتها على اغتنام فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

التحديات الإقليمية

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، إن أداء الشركة خلال هذا الربع يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، بجانب فاعلية النهج الإداري في إدارة المرحلة، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية الاستباقية والتنسيق المؤسسي قد أسهم في ترسيخ الاستقرار واستمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الثقة في القطاعات الحيوية.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»، إن تركيز الشركة خلال هذا الربع انصب على التنفيذ المدروس، وضمان استمرارية العمليات بجانب اعتماد نهج مالي متحفظ، ما مكّن الشركة من الحفاظ على وتيرة التقدم في تنفيذ محفظة مشاريعها، وتحقيق أداء متماسك رغم التحديات التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة منظومة العمل لديها، بما تشملُه من قيادة وكفاءات بشرية متميزة وأطر تشغيلية راسخة، فضلاً عن الأسس المتينة لنموذج أعمالها على المدى الطويل.

وستواصل «إن إم دي سي إنيرجي» متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على جاهزية العمليات خلال الفترات المقبلة، مستندة إلى محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، ومشاريع مستقبلية محتملة تخطت 67 مليار درهم بنهاية مارس 2026، وقدرات تنفيذية راسخة.

كما تواصل الشركة مواءمة أعمالها مع التوجهات الاقتصادية وأولويات قطاع الطاقة طويلة الأجل في دولة الإمارات.