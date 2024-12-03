بنك المارية يطلق بطاقة جديدة احتفالاً بعيد الاتحاد



احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، أعلن بنك المارية عن إطلاق «جيون»، أول بطاقة خصم وطنية في الدولة، عبر منصة محفظة بنك المارية، وهي محفظة مدعومة بتقنية البلوك تشين المتطورة.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، حيث تمكن العملاء من الدفع بسهولة في جميع نقاط البيع داخل الإمارات، وتحويل الأموال دولياً بسهولة، والاستمتاع بسحب نقدي دون أي رسوم. ومن خلال تسخير الأمان والكفاءة التي توفرها تقنية البلوك تشين، يضع بنك المارية المحلي معياراً جديداً للراحة والشمول المالي، مما يعزز التزامه بالابتكار وخدمة احتياجات عملائه المتنوعة.

ويمثل إطلاق بطاقات «جيون» تجسيداً لالتزام بنك المارية المحلي بتعزيز الشمول المالي، ودعم المجتمع المحلي، وترسيخ مكانته في النظام المالي للإمارات. وتتوافق هذه المبادرة مع الجدول الزمني الاستراتيجي لمصرف الإمارات المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات، لدعم طرح أكثر من 10 ملايين بطاقة خصم جديدة إلى السوق الإماراتي خلال العامين المقبلين. ويعرب بنك المارية المحلي عن امتنانه العميق لشركة الاتحاد للمدفوعات لدعمها المتواصل وتعاونها في تحقيق هذه المبادرة التحويلية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «بينما نحتفل باليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات، نفخر بإطلاق بطاقات «جيون» كخطوة نوعية تعزز القطاع المالي وتحقق رؤية الإمارات في الابتكار والشمول المالي. هذه المبادرة تعد بداية جديدة في تجربة الخدمات المصرفية للعملاء وتؤكد التزامنا بدعم التقدم الاقتصادي والرقمي للدولة».

وأضاف: مع بطاقات «جيون» ومنصة محفظة بنك المارية، نقدم تجربة مصرفية متطورة تجعل من السهولة والراحة أمراً أساسياً. نهدف لإحداث تأثير إيجابي يواكب طموحات عملائنا، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للحلول المالية المتقدمة.