«الخليج للملاحة» تغيّر اسمها إلى «اتحاد إنيرجي القابضة»

أقرّ مساهمو شركة الخليج للملاحة القابضة خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية الذي عقد في دبي، جملةً من القرارات الاستراتيجية المحورية التي تُمثّل منعطفاً نوعياً في مسيرة الشركة.

وصوّت المساهمون بالموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح «اتحاد إنيرجي القابضة»، في خطوة تعكس التحوّل الاستراتيجي الذي أحدثته الشركة عقب استحواذها على أصول شركة بروج للطاقة وتوسعها في قطاعات البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة، كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس هذا التغيير.

وعلى صعيد الحوكمة، أقر المساهمون انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، جميعهم من المستقلين وغير التنفيذيين، في مقدمتهم سهيل سهيل فارس غانم المزروعي، بجانب كل من رسول سلمان داود العامري، وعلي محمد العبار، وكمال محمد سالم فران، والمهندسة ردينة سعود سعيد الحمزي، والدكتور خليفة سيف جمعة سيف المحيربي، وزياد محمود فتحي علي عبدالله الخاجة. كما صادق الاجتماع على تعيينات أعضاء المجلس الذين انضموا إليه خلال العام 2025.

وفي إطار تعزيز قيمة المساهمين على المدى البعيد، أجاز الاجتماع إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 5 % من رأس المال، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ويُعد هذا القرار رسالةً واضحة بثقة الإدارة في القيمة الجوهرية للسهم وآفاق النمو المستقبلية.

وتواصل الشركة تنفيذ مسيرة توسعها الاستراتيجية في الفجيرة، إذ تستمر أعمال البناء في المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة، والتي تشمل إضافة طاقة تخزينية جديدة للمشتقات النفطية ترفع الطاقة الإجمالية للمجمع إلى مستويات تنافسية متقدمة، فضلاً عن التقدم المستمر في مشروع منشأة التكرير المتطورة التي ستُعزز قدرة الشركة على الاندماج في سلسلة القيمة النفطية من التخزين حتى التكرير.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للفجيرة بوصفها بوابة تجارية رئيسية تربط أسواق الطاقة في الخليج والمحيط الهندي وأسواق آسيا.