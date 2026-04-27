«إمباور»: الاستثمار في سلامة الموظفين ركيزة لاستدامة الأداء

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، كفاءة أنظمتها الوقائية وفعالية نهجها الاستباقي في إدارة المخاطر حيث نفذت المؤسسة خلال عام 2025، 1,857 عملية تفتيش ميدانية في مختلف مواقعها، بهدف ضمان الامتثال التام لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة، كما سجلت خلال العام ذاته أكثر من 7.52 ملايين ساعة عمل في تطوير وتشغيل وصيانة محطات وشبكات تبريد المناطق.

وفي إطار حرصها على ترسيخ ثقافة السلامة، أولت المؤسسة التدريب اهتماماً محورياً، حيث نظّمت 1,449 جلسة تدريبية متخصصة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، شارك فيها آلاف الموظفين، وتناولت موضوعات أساسية تشمل إجراءات السلامة، والامتثال التنظيمي، والمسؤولية البيئية. وأسهمت هذه الجهود في تعزيز الوعي المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر.

وتواصل «إمباور» تطبيق سياسات متكاملة ضمن إطار الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE)، مع التزام مستمر بالمراجعة والتطوير، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة وتعزيز استدامة الأداء في جميع عملياتها، حيث جددت المؤسسة خلال عام 2025 شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018) التي منحت لها من شركة «بيرو فيريتاس» العالمية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تضع إمباور الصحة والسلامة المهنية في صميم جميع عملياتها، انطلاقاً من قناعتها بأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يشكل أساساً رئيساً لاستدامة الأداء ورفع كفاءة العمليات. ونحرص باستمرار على تطوير أنظمتنا الوقائية وتعزيز جاهزية كوادرنا، من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذ برامج تفتيش وتدريب منتظمة تسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الوعي والمسؤولية والالتزام».

وأضاف: «وتعكس النتائج التي حققتها إمباور في هذا المجال فاعلية نهجها الاستباقي في إدارة المخاطر، وحرصها على توفير بيئة عمل تدعم سلامة الموظفين وتحافظ على استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. وفي اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، نؤكد استمرار العمل على مراجعة وتطوير سياساتنا وإجراءاتنا بصورة مستمرة، بما يعزز ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل، ويرسخ مكانة الصحة والسلامة المهنية كأحد المرتكزات الأساسية في منظومة التميز التشغيلي لدى المؤسسة».