«تشاينا هوم لايف» يجذب 3500 شركة إلى دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر معرض «تشاينا هو لايف»، الذي يستقطب ما يزيد على 3500 شركة صينية متنوعة، ويستهدف المعرض جمع هذه الشركات مع المشترين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل على تعزيز العلاقات التجارية.

ويعد المعرض من أكبر المعارض التجارية التي يتم إقامتها سنوياً، ويجمع بين المصنعين الصينيين مع المستوردين والموزعين من الشرق الأوسط، يقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الصينية مثل الأجهزة المنزلية، كما يقدم أحدث ابتكارات الأثاث، المنسوجات، وغيرها، يهدف المعرض إلى دعم الشركات الصينية، وتعزيز العلاقات التجارية مع المشترين.

ويتضمن المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل اجتماعات عمل بين المصنعين والموزعين، ومناقشات عن طرق تحسين التجارة بين الصين ودول المنطقة، هذا علاوة على العروض الخاصة على المنتجات وعرض الابتكارات الصينية الحديثة.