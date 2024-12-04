الإمارات الـ 11 بين الشركاء التجاريين لهونغ كونغ

حلت دولة الإمارات في المرتبة 11 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، وذلك حتى سبتمبر 2024. وطبقاً لأحدث الإحصاءات، فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية أكثر من 12 مليار دولار. ومثلت الإمارات سوق التصدير الرئيسي السادس لهونغ كونغ بقيمة تصدير إجمالية قدرها 9.1 مليارات دولار، فيما جاءت في المرتبة الـ 17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد 2.8 مليار دولار.

ويحرص الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية البينية القوية من خلال تبادل مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات على مر السنين. ودعا دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ شركات الإمارات للمشاركة في 5 معارض تجارية دولية ستعقد في أوائل العام المقبل في هونغ كونغ، والتي ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة. وقال لام: في العام الماضي نظمنا أكثر من 30 حدثاً رئيسياً، واجتذبنا أكثر من 28،880 عارضاً وأكثر من 511،100 من المشترين والمشاركين بشكل حضوري من كل من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وحول العالم.

وأضاف: منذ استئناف السفر الدولي إلى هونغ كونغ في فبراير 2023، رأينا العارضين والمشترين العالميين يعودون إلى هونغ كونغ بوفود كبيرة، مما يؤكد من جديد مكانة هونغ كونغ كمركز رائد للأعمال والاستثمار. وأعرب عن تطلعه إلى الترحيب بالمزيد من الشركات في دولة الإمارات لاستكشاف الفرص التجارية والاستفادة من الأسواق العالمية من خلال معارض مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.