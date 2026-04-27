«طيران الإمارات» تُنجز تركيب نظام «ستارلينك» على الإيرباص A380

تستعد طائرة الإمارات الإيرباص A380 الأيقونية، وإحدى أكثر الطائرات شهرة في تاريخ الطيران، للارتقاء بتجربة السفر إلى آفاق جديدة، مع إنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي «ستارلينك» من الجيل الجديد على متنها.

وكانت طائرة الإيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات من أوائل الطائرات التجارية في العالم التي وفرت خدمة الإنترنت لعملائها، حيث كانت الأنظمة الأولية توفر سعة إجمالية للطائرة تقل عن 1 ميغابت في الثانية. ومع تركيب 3 هوائيات من «ستارلينك» على كل طائرة، سترتفع جودة خدمة الإنترنت على متن الطائرة بنحو ألف ضعف، لتوفر للعملاء تجربة اتصال تفوق تلك المتاحة في المنازل، حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.

وقد عادت أول طائرة إيرباص A380 مزودة بخدمة «ستارلينك» إلى دبي هذا الأسبوع، بعد استكمال أعمال التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في مدينة نيوكواي بالمملكة المتحدة.

تجربة متطورة

ومع تسارع وتيرة تركيب النظام على المزيد من طائرات الإيرباص A380 خلال عام 2026، سيتمكن عملاء طيران الإمارات قريباً من الاستمتاع بتجربة اتصال متطورة تتيح لهم البث المباشر، وممارسة الألعاب، وتصفح الإنترنت، والعمل طوال الرحلة باستخدام أجهزتهم الشخصية. وستكون هذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع العملاء عبر جميع درجات السفر، مع سهولة التسجيل والاستخدام. كما ستشمل التحسينات المستقبلية إمكانية بث القنوات التلفزيونية المباشرة عبر «ستارلينك»، بدءاً على الأجهزة الشخصية، على أن يتم دمجها لاحقاً في شاشات المقاعد.

ومن الصالون الجوي الشهير على متن الطائرة إلى مرافق الشاور سبا في الدرجة الأولى، لطالما أعادت طائرة الإمارات الإيرباص A380 تعريف تجربة السفر على الرحلات الطويلة، وحظيت بإعجاب المسافرين من مختلف أنحاء العالم. ومع إضافة الاتصال السلس عبر «ستارلينك» في جميع الدرجات، ترتقي تجربة السفر على متن هذه الطائرة مجدداً، لتوفر رحلة متكاملة ومتصلة في الأجواء.

إنجاز تقني

وتطرح طائرة الإيرباص A380 تحديات وفرصاً هندسية فريدة. وقد تم تصميم هذا التكوين الأول من نوعه في القطاع لنظام «ستارلينك» ليتناسب مع هيكل الطائرة ذي الطابقين وسعتها الكبيرة من الركاب، مع القدرة على توفير سعة اتصال إجمالية تتجاوز 2 غيغابت في الثانية عبر المقصورات. وبالمقارنة مع طائرات الإمارات البوينج 777، تتميز طائرة الإيرباص A380 بعدد أكبر من نقاط الاتصال اللاسلكي، إضافة إلى هوائي ثالث، بما يضمن تجربة اتصال محسّنة تتناسب مع سعتها الاستيعابية الأكبر. كما تسهم تقنيات التكامل بين الطابقين في توفير تجربة اتصال سلسة، تتيح للعملاء الاستمتاع بسرعات عالية وفقاً لطبيعة الاستخدام وقدرات الأجهزة. وستواصل الناقلة أعمال تركيب «ستارلينك» في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، لتسريع نشر الخدمة عبر الأسطول. وتلتزم طيران الإمارات بتوفير أفضل مستويات الاتصال لأسطولها بالكامل في أقرب وقت ممكن.

واستفاد حتى الآن أكثر من 650 ألف مسافر على متن رحلات طيران الإمارات المزودة بخدمة «ستارلينك»، واختبروا بشكل مباشر مزايا الاتصال من الجيل الجديد على متن الطائرة. كما أن الناقلة استكملت بالفعل أولى عمليات تركيب «ستارلينك» على طائرات البوينج 777-300ER، حيث تم تجهيز 25 طائرة حتى الآن.

استثمار

ويشكل إدخال خدمة «ستارلينك» على طائرات الإيرباص A380 امتداداً لاستثمارات طيران الإمارات المستمرة في إعادة تعريف تجربة السفر، والتي تضم أحد أكبر برامج تحديث الأسطول في تاريخ الطيران. وحتى اليوم، تم تحديث 93 طائرة بشكل كامل، مع إدخال مقصورات الدرجة السياحية الممتازة التي حظيت بإشادة واسعة، وتطوير درجة الأعمال، وتجديد أجنحة الدرجة الأولى، إلى جانب تحديث المقصورات في الدرجة السياحية وتحسين التشطيبات في جميع أنحاء الطائرة، فضلاً عن تطوير أنظمة الترفيه الجوي التي توفر أكثر من 6500 قناة ترفيهية.

وبالتوازي مع التحديثات، تواصل طيران الإمارات الاستثمار في برامج التدريب والمرافق الداعمة التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء. ففي منتصف عام 2025، افتتحت الناقلة منشأة جديدة بتكلفة 8 ملايين دولار تحت اسم «مركز التميز في الضيافة»، لتدريب 25 ألفاً من أفراد طاقم الضيافة الجوية على فنون تقديم الخدمة على متن الطائرة، بما يجمع بين العناصر الملموسة وغير الملموسة لتقديم تجربة سفر استثنائية.