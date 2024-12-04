2200 عارض بالدورة الأكبر لـ «أوتوميكانيكا دبي» الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل الدورة الأكبر لمعرض أوتوميكانيكا دبي 2024، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات، حيث يستقطب المعرض أكثر من 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، مع مشاركة كبيرة تضم أكثر من 244 عارضاً من الشركات المصنعة لقطع غيار ومعدات السيارات الكلاسيكية.

وتقام الدورة الحادية والعشرين بمعرض في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، مع مشاركة 40% من العارضين المختصين بالسيارات الكلاسيكية من السوق المحلية و60% من السوق الدولية، سيشهد أوتوميكانيكا دبي 2024 مشاركة مجموعة من أبرز شركات تصنيع أجزاء ومعدات السيارات الكلاسيكية من الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا وسويسرا واليابان والبرازيل وغيرها من البلدان الأخرى.

وبحسب شركة كريدنس للأبحاث، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكلاسيكية العالمية إلى 51.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 31.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما ينعكس ارتفاع شعبية قطاع السيارات الكلاسيكية أيضاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد عدد متزايد من مالكي السيارات الكلاسيكية.

ولا يعكس الطلب على السيارات الكلاسيكية شغفاً بتاريخ السيارات فحسب، بل يرتبط أيضاً بالقيمة المتزايدة التي تحظى بها الحرفية والتصميم الرفيع لتلك السيارات، حيث يستضيف معرض أوتوميكانيكا دبي في دورة كل عام مجموعة من أبرز العارضين الذين يستعرضون قطع غيار السيارات الكلاسيكية والشركات المصنعة للمعدات من جميع أنحاء العالم تماشياً مع تزايد الاهتمام بهذا القطاع في كل دورة من هذا المعرض ولا توجد فيه تعريفات متفق عليها عالمياً للمركبات الكلاسيكية، يعرف عادة بأن السيارة تعتبر «كلاسيكية» عندما يكون عمرها أكثر من 20 عاماً، وتحتفظ بتصميمها الأصلي، وتكون في حالة جيدة، وقد برزت الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص مركزاً مزدهراً لعشاق السيارات الكلاسيكية ومقتنيها والمستثمرين بها بسبب ثراء سكان البلاد والاهتمام المتزايد بالسيارات القديمة.

وعلى عكس أغلب السيارات الحديثة، التي قد تفقد قيمتها بمرور الزمن، يمكن للسيارات الكلاسيكية أن تزيد قيمتها، مما يجعلها من الممتلكات المربحة لهواة اقتنائها والمستثمرين. وغالباً ما تساهم ندرتها وأهميتها التاريخية وتصاميمها التي لا مثيل لها في زيادة قيمتها السوقية.

كما يمكن للزوار التجاريين التعرف على أحدث مستجدات القطاع في أكاديمية أوتوميكانيكا، التي تعد مركز التعلم والتواصل التفاعلي في أوتوميكانيكا دبي، حيث توفر الأكاديمية رؤى متعمقة للقطاع وتحديثات استراتيجية للسوق وفرصاً للتعلم من خبراء وقادة الفكر الرواد لمناقشة مجموعة من أبرز الموضوعات الرئيسية مثل: الابتكار في تكنولوجيا السيارات والاستدامة والاقتصاد الدائري.

9 أقسام

سيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 تسعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والاتصالية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء والإدارة والحلول الرقمية.

«لوجيموشن»

وستقام دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 في موقع مشترك مع «لوجيموشن»، الفعالية الجديدة الرائدة لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية، والتي تعد أحدث إضافة لمجموعة الفعاليات والمعارض من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست.