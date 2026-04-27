8.4 % نمواً سنوياً في إيرادات «مساكن دبي ريت» خلال الربع الأول

أعلن صندوق الاستثمار العقاري «مساكن دبي ريت»، المدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.

ووفق بيان صحفي صادر الاثنين، ارتفعت إيرادات الصندوق خلال الربع الأول 8.4 % على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.

ونما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة 7.4 % على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في نهاية مارس، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع «غاردن فيو فيلاز».

وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9 % على مستوى المحفظة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 1 % على أساس سنوي، وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين 98 %.

أصول متنوعة

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن نتائج الصندوق التشغيلية خلال الربع الأول من العام تعكس متانة محفظته وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي. وأضاف: ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لمساكن دبي ريت، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرّة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل.

وبحسب البيان، حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق.

وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1 % و0.7 % على التوالي، كما سجلت دبي 170000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60545 عقداً جديداً، بجانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.

كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين REIDIN للمبيعات بنسبة 9 %، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل 12.5 % والشقق 8.5 %، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19 % من حيث القيمة و4.2 % من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع «مساكن دبي ريت» بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية، إضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات.

كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.

ويتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع «قرية جبل علي»، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي» مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. ويواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» و«دبي القابضة لإدارة الأصول»، بما يشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات سكنية جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مشروع «ذا إيكرز» في منطقة «دبي لاند».