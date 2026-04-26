الشارقة وهونغ كونغ تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هونغ كونغ، واستكشاف فرص بناء شراكات استثمارية جديدة، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عُقد في مقر الغرفة، جمع عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، مع سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وناقش الجانبان آليات تعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، خاصة في قطاع المجوهرات، إلى جانب دعم التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والرعاية الصحية، والعقارات، والخدمات المالية.

وأكد الشامسي أن العلاقات بين الشارقة وهونغ كونغ تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعة بزخم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى حرص الغرفة على ترسيخ التعاون مع المراكز التجارية العالمية، واستقطاب الشركات الآسيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

من جانبه، أشاد وفد هونغ كونغ بالتطور الاقتصادي في الشارقة والبنية التحتية المتقدمة التي توفرها لقطاع الأعمال، مؤكداً أهمية توسيع التعاون والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

كما بحث اللقاء إمكانية تعزيز حضور مكتب هونغ كونغ في الشارقة، ليكون منصة لدعم الشركات الآسيوية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الإقليمية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير التعاون في قطاع المعارض، بما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.