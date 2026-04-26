«سندك»: الشمول والصحة المالية يرسخان الثقة بالخدمات المالية وحماية المستهلك

أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، أن تحقيق الشمول المالي والصحة المالية لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية فحسب، بل يشمل أيضاً حماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الثقة باستخدام هذه الخدمات، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد والمجتمع.

وقالت العوضي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2026، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «الصحة المالية... طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقراراً»، إننا في «سندك» نجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا في القطاع المالي لتعزيز منظومة متكاملة تقوم على التمكين والحماية والعدالة، وتسهم في تعزيز الصحة المالية للأفراد، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في العالم العربي، وبصفتنا جهة مستقلة ومحايدة، نحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف، ويعزز استدامة المنظومة المالية. وأشارت إلى أن «سندك» تعمل على توفير حلول عادلة وفعالة لتسوية المنازعات، وتسريع معالجة الشكاوى بكفاءة عالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك الفئات الأقل وصولاً، مع توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.

وأكدت العوضي أن دور «سندك» يمتد ليشكّل ركيزة أساسية في تحقيق شمول مالي وصحة مالية مستدامين، يتماشيان مع رؤية الدولة لقطاع مالي تنافسي عالمي، ومجتمع مالي واعٍ وممكّن.