مترو دبي يوسّع رقعة الفرص ويعيد توزيع الطلب





أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن إطلاق «الخط الذهبي» لمترو دبي، يشكل دفعة استراتيجية قوية، تعزز من زخم القطاع العقاري في الإمارة، وترسخ جاذبيته الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة أن مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمها شبكات النقل المتطورة، تمثل ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الخريطة العقارية، من خلال رفع قيمة المناطق التي تخدمها، وزيادة الإقبال عليها، بما يدعم نمو الطلب، ويعزز العوائد الاستثمارية، ويؤكد مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري.



أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن إطلاق «الخط الذهبي» لمترو دبي، كأحد أضخم مشاريع النقل في الإمارة، بطول 42 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلى 34 مليار درهم، حيث سيربط 15 منطقة استراتيجية، ويخدم نحو 1.5 مليون نسمة، إضافة إلى دعمه لأكثر من 55 مشروعاً عقارياً قيد التطوير، على أن يتم إنجازه بحلول سبتمبر 2032.



في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن هذا المشروع ذا الاستثمارات الضخمة، سيعطي دفعة قوية جديدة للقطاع العقاري في دبي، مشيراً إلى أن انعكاساته ستظهر بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، ويساعد على توسع الحيز العمراني في الإمارة على نحو غير مسبوق.



وقال الزرعوني: «مشاريع البنية التحتية الكبرى، وخاصة شبكات المترو، لطالما كانت من أهم العوامل التي تعيد تشكيل السوق العقاري، والخط الذهبي سيؤدي إلى رفع جاذبية المناطق التي يمر بها، سواء للسكن أو الاستثمار، كما سيعزز من تنافسية هذه المناطق، مقارنة بغيرها».

وأضاف: «من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً تدريجياً في أسعار العقارات، خصوصاً في المناطق القريبة من محطات المترو، نتيجة زيادة الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث أصبحت سهولة الوصول والتنقل عنصراً أساسياً في اتخاذ القرار الشرائي».



وأشار إلى أن المشروع سيمنح المشاريع العقارية المرتبطة به، والتي يتجاوز عددها 55 مشروعاً، ميزة تنافسية واضحة، سواء من حيث سرعة البيع، أو تحقيق عوائد أفضل، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يفضلون الأصول المرتبطة ببنية تحتية متطورة ومستدامة.

كما أوضح الزرعوني أن الخط الذهبي سيسهم في توسيع رقعة الاستثمار العقاري في دبي، من خلال إدخال مناطق جديدة إلى دائرة الطلب، ما يحقق نوعاً من التوازن في السوق، ويخفف الضغط عن المناطق التقليدية المكتظة.



وأكد أن المشروع سيدعم أيضاً استقرار سوق الإيجارات على المدى الطويل، نتيجة زيادة الإقبال على السكن في المناطق المخدومة بالمترو، وهو ما ينعكس إيجاباً على نسب الإشغال والعوائد الاستثمارية.

وأضاف أن ارتباط العقارات بشبكات النقل الحديثة، يرفع من استدامة الطلب عليها، سواء في قطاع البيع أو الإيجار، حيث يفضل السكان اليوم السكن في مناطق توفر سهولة التنقل، وتقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العوائد الاستثمارية على المدى الطويل.



كما لفت الزرعوني إلى أن المستثمرين الدوليين ينظرون إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى، كمؤشر رئيس على متانة الاقتصاد واستدامة النمو، وهو ما يعزز من ثقتهم في السوق العقاري في دبي، ويدفعهم إلى توسيع استثماراتهم في الإمارة خلال السنوات المقبلة.

وأفاد الزرعوني، بأن السوق العقاري في دبي سجل طفرة تاريخية في الربع الأول من عام 2026، محققاً مستويات قياسية في قيمة المعاملات، تجاوزت 252 مليار درهم، بزيادة 31 % عن العام الماضي، مضيفاً أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل المترو، تروج جيداً للقطاع، وتعزز عمليات الشراء، وتشجيع على الاستثمار على الخارطة بالمناطق التي يمر بها المترو.



وأكد الزرعوني، في ختام حديثه، أن «الخط الذهبي يتجاوز كونه مشروع نقل، بل استثمار استراتيجي في مستقبل دبي، وستكون له انعكاسات واضحة على القطاع العقاري، من حيث نمو الطلب، وارتفاع القيمة، وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعيش، حيث إن سوق العقارات في دبي يمتلك أساسات قوية، تجعله قادراً على تجاوز التحديات الجيوسياسية المؤقتة».