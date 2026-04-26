سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي

وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع«إكس»: «بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة، وطموح لا يعرف الحدود. واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل».

في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، في مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.

وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة، تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وقادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.

وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.