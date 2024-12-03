8 توقعات صادمة من «ساكسو بنك» في العام 2025



أعلن ساكسو بنك، الثلاثاء، عن إصدار توقعاته الصادمة السنوية لعام 2025، حيث تُمثل التوقعات الصادمة سلسلة من السيناريوهات التي تبدو احتمالية حدوثها ضئيلة جداً.

وقال جون هاردي، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في ساكسو بنك: «إن التوقعات الصادمة لساكسو بنك ليست أخباراً مؤكدة كما أنها ليست خيالاً، في حين أننا لا نعرف أياً من القصص ستشكل الاقتصاد العالمي في العام المقبل، ومع ذلك، فإن توقعاتنا لعام 2025، من تفوق إنفيديا على أقرانها في مجموعة ماج 7، إلى سقوط أوبك، ومن الرهان الجريء على إعادة التضخم في الصين، إلى القفزة الكبيرة في التكنولوجيا الحيوية، تمثل وعدنا بأنها ستكون حقاً صادمة».

تفاصيل التوقعات الصادمة لعام 2025 من ساكسو بنك:



1- عودة ترامب للرئاسة تتسبب بأزمة كبرى للدولار الأمريكي

يشهد عام 2025، قيام ترامب خلال ولايته الثانية بإعادة صياغة طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم بشكل جذري، حيث يفرض رسوماً جمركية ضخمة على جميع الواردات، ويعتمد على «وزارة الكفاءة الحكومية» التي يقودها إيلون ماسك لخفض العجز المالي.

«ستكون النتائج كارثية بالنسبة للدولار الأمريكي والتجارة العالمية، حيث يؤدي نقص الإمدادات بالدولار إلى اضطراب كبير في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تسعى الجهات المالية الدولية إلى إيجاد بدائل لتخفيف الأزمة».

التأثير المحتمل على الأسواق:

- تضاعف قيمة سوق العملات المشفرة لتتجاوز 10 تريليونات دولار.

- انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل العملات الرئيسية، وبنسبة 30% مقابل الذهب.

- استمرار الاقتصاد الأمريكي في تحقيق التضخم مع مواكبة الأجور لارتفاع أسعار السلع، مما يعزز القدرة التنافسية للمصدّرين الأمريكيين.

2- إنفيديا تصبح الشركة الأكثر قيمة عالمياً، متجاوزة آبل بمقدار الضعف

تعزز إنفيديا من مكانتها، في عام 2025، بفضل شريحتها الثورية «بلاكويل» التي تحتوي على 208 مليارات ترانزستور، وتحقق قفزة تصل إلى 25 ضعفاً في كفاءة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق H100.

«مع تصاعد سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ارتفاع تكلفة الطاقة لمراكز البيانات، تصبح شرائح بلاكويل الخيار الأمثل، مما يجعل إنفيديا الشركة الأكثر ربحية على الإطلاق».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●ارتفاع أسهم إنفيديا إلى ما يتجاوز 250 دولاراً، قبل أن تبدأ المخاوف بشأن سيطرة الشركة الاحتكارية في التأثير على التوقعات المستقبلية.

3- الصين تطلق برنامج تحفيز اقتصادياً ضخماً بقيمة 50 تريليون يوان

تقرر الصين في عام 2025 اتخاذ خطوات جريئة لإعادة التضخم إلى اقتصادها عبر إطلاق مبادرات مالية ضخمة بقيمة تتجاوز 50 تريليون يوان (7 تريليونات دولار).

«توجه الصين هذه الأموال مباشرة إلى المستهلكين عبر العملة الرقمية e-CNY، مما يضمن أن تُضخ الأموال في الاقتصاد بدلاً من سداد الديون. كما تتضمن الخطة تحفيز الشركات على تقليل ساعات العمل لتحسين جودة الحياة، مما يعزز الاستهلاك وتكوين الشركات والأسر وزيادة معدلات الولادة».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●تأثير تضخمي قوي على الاقتصاد الصيني والعالمي.

●تفوق الأسواق الناشئة، خاصة الصين، على الأسواق المتقدمة.

●ارتفاع أسعار السلع عالمياً، وقوة اليوان الصيني.

4- طباعة أول قلب بشري بيولوجياً تشكل نقطة تحول في مجال الصحة

يشهد عام 2025 إنجازاً علمياً تاريخياً، حيث يتم طباعة قلب بشري وظيفي بالكامل باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.

«يعتمد العلماء على صور أشعة دقيقة لإنشاء نموذج رقمي مفصل جداً للقلب، ويتم استخدام هذا النموذج كخريطة لآلة طباعة حيوية متقدمة تقوم بتكوين القلب بدقة باستخدام الخلايا الجذعية البشرية ومواد قابلة للتحلل الحيوي».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●زيادة كبيرة في التوقعات الإيجابية لقطاعات التكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

●ظهور موجة من الاكتتابات الأولية للشركات الناشئة في هذا المجال.

●إعادة تشكيل قطاع الرعاية الصحية بطرق تعزز جودة حياة المرضى وتحقق نمواً اقتصادياً ملحوظاً.

5- انتشار السيارات الكهربائية ينهي دور أوبك

بحلول عام 2025، ومع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري بسبب انتشار السيارات الكهربائية، تجد أوبك نفسها وقد فقدت أهميتها في السوق.

«مع تراجع الطلب على النفط، تبدأ الدول الأعضاء في تجاوز حصص الإنتاج، مما يؤدي إلى انهيار أوبك وتحولها إلى جزء من الماضي».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●انخفاض حاد في أسعار النفط، مما يفيد قطاعات مثل الطيران والصناعات التحويلية.

●استقرار السوق بعد خروج المنتجين الأعلى تكلفة، مثل منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية.

6- فرض ضرائب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

يؤدي الطلب الكبير على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، إلى ارتفاع هائل في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة.

«يثير هذا الوضع غضب السكان، مما يدفع السلطات المحلية إلى فرض ضرائب ضخمة على مراكز البيانات لتخفيف العبء عن الأسر».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●طفرة كبيرة في استثمارات البنية التحتية للطاقة.

●زيادة طويلة الأمد في أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات التضخمية.

7- كارثة طبيعية تتسبب بإفلاس شركة تأمين كبرى لأول مرة

يشهد عام 2025 كارثة طبيعية كبرى في الولايات المتحدة تسبب أضراراً تفوق بكثير مطالبات إعصار كاترينا في عام 2005.

«تعجز إحدى أكبر شركات التأمين عن تغطية المطالبات نتيجة ضعف التقدير لمخاطر تغير المناخ، مما يؤدي إلى أزمة مالية في القطاع».

التأثير المحتمل على الأسواق:

●ارتفاع أسهم بيركشاير هاثاواي بفضل قدرتها على تحمل الأزمة.

●مناقشات حكومية لإنقاذ شركات التأمين المتضررة لمنع انتشار المخاطر.

8- الجنيه الاسترليني يمحو تأثيرات ما بعد بريكست أمام اليورو

في 2025، يرتفع الجنيه الاسترليني أمام اليورو إلى مستويات ما قبل استفتاء بريكست.

«تُظهر بريطانيا أداء اقتصادياً قوياً بفضل السياسات المالية الجديدة التي تعزز النمو وتخفض الإنفاق العام غير المنتج».د

التأثير المحتمل على الأسواق:

●تعزيز الاستثمار المحلي وتحسن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

●أداء قوي لمؤشر فوتسي 100 البريطاني.