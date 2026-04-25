دبي تسجل 15.2 مليار درهم تصرفات عقارية أسبوعية وسط استمرار الزخم القوي للسوق

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي 15.2 مليار درهم، وفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعكس استمرار النشاط القوي والزخم المتصاعد في السوق العقاري.

وأظهرت البيانات أن السوق واصل أداءه الإيجابي مع تسجيل صفقات متنوعة في مختلف الفئات العقارية، مدعوماً بحركة طلب نشطة ومبيعات قوية.

وبحسب البيانات واصل السوق أداءه الإيجابي وسط مواصلة المسار القوي، حيث تجاوزت قيمة التصرفات الإجمالية 15.2 مليار درهم عبر 4329 صفقة.

وتضمنت التصرفات العقارية مبيعات بقيمة 10.98 مليارات درهم، توزعت على 2657 صفقة لوحدات سكنية، و213 صفقة مبيعات لمبانٍ بقيمة 205 ملايين درهم، إلى جانب إجمالي 3057 صفقة بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما سجل الرهن العقاري 3.3 مليارات درهم من خلال 997 معاملة، توزعت على 656 معاملة لوحدات سكنية بقيمة 104 ملايين درهم، و237 معاملة لأراضٍ بقيمة 1.33 مليار درهم، إضافة إلى 257 معاملة لمبانٍ بقيمة 207 ملايين درهم، و42 معاملة لأراضٍ.