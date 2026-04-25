الشارقة تطلق «صندوق الثبات» بـ5 ملايين درهم لدعم الشركات الناشئة

بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أطلق المركز، أمس الجمعة، «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، بهدف تقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في إمارة الشارقة، بما في ذلك الشركات ضمن محفظة «شراع».

وتبلغ قيمة الصندوق 5 ملايين درهم، بدعم من شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز قدرة الشركات على التكيّف والنمو في ظل المتغيرات الاقتصادية.

ويستهدف الصندوق دعم الشركات العاملة في قطاعات حيوية مرتبطة بالمرونة الوطنية، تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق الصندوق بالتزامن مع حملة «فخورين بالإمارات»، في إطار جهود دعم استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تمكين الشركات من مواصلة نشاطها بكفاءة في ظل التحديات.

ويعتمد «صندوق الثبات» آلية تقييم مبسطة تسرّع اتخاذ قرارات التمويل، بما يضمن وصول الدعم في الوقت المناسب. ويوفر الصندوق منحاً غير مستردة دون حقوق ملكية، إلى جانب برنامج متكامل يشمل الإرشاد والتوجيه، وربط الشركات بفرص توسّع تعزز حضورها في السوق.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تأتي رؤية الشارقة من إيمان راسخ بأهمية بناء اقتصاد مرن ومتجدد تقوده المعرفة والابتكار وروح ريادة الأعمال. وتتحقق هذه الرؤية عبر منظومات قادرة على التحرك بوعي ودقة في اللحظات التي تتطلب وضوحاً وقرارات حاسمة. وفي «شراع» نؤمن أن مسؤوليتنا تتمثل في تمكين روّاد الأعمال من مواصلة التقدّم دون فقدان زخمهم، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات بثقة وثبات، بما يدعم استمرارية أعمالهم ونموها. ويأتي «صندوق الثبات» امتداداً لهذا النهج، من خلال تقديم دعم عملي وموجّه يعزز استمرارية الأعمال، ويقوّي المنظومة، ويدفع بها نحو مزيد من التطور والنمو المستدام».

من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها لتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسيته ودعم استمراريته في مختلف الظروف، باعتباره ركيزة رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وفي هذا الإطار، يمثل إطلاق «صندوق الثبات» مبادرة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي، وبما يعكس التزامها بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها، لا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، الأمر الذي يسهم في تنمية كفاءة بيئة ريادة الأعمال الوطنية ويرفع قدرتها على مواصلة النشاط الاقتصادي بكفاءة وتنافسية عالية، ويرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية على المستويين الإقليمي والدولي».

بدورها، أوضحت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن الشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الصندوق يوفر دعماً عملياً سريعاً يمكّن رواد الأعمال من تجاوز التحديات والاستمرار بثقة، دون أن تعيقهم ظروف المرحلة عن تحقيق النمو.

وإلى جانب الدعم المالي، يقدم الصندوق برامج متخصصة تشمل جلسات استشارية فردية وورش عمل وساعات إرشادية، إضافة إلى فرص للتواصل التجاري والاستفادة من شراكات استراتيجية وحلول تقنية تعزز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي إطلاق «صندوق الثبات» امتداداً لدور «شراع» في دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات، بما يسهم في بناء منظومة ريادة أعمال أكثر مرونة واستدامة في إمارة الشارقة.