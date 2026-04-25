«سلامة» تستكمل إعادة هيكلة رأس المال وتستعيد متانة مركزها المالي

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" عن استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال بنجاح، في خطوة تتوج مسار تحول استمر لعدة سنوات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعافي المالي وتعزيز متانة المركز المالي للشركة.

وأكدت الشركة استعادة قوة ملاءتها المالية لتصل إلى مستويات متوافقة بالكامل مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يعزز موقعها كمزود تأمين تكافلي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية ونهج اكتتاب منضبط، وقدرة متجددة على النمو.

وتضمن برنامج إعادة الهيكلة خفض رأس المال بنحو 456 مليون درهم، ما أسهم في إطفاء الخسائر المتراكمة ومواءمة حقوق الملكية مع الوضع الاقتصادي الفعلي للشركة.

كما قامت «سلامة» بمعالجة أكثر من 420 مليون درهم من الانكشافات السابقة غير المقبولة رقابياً، شملت أصولاً متنازعاً عليها وخسائر انخفاض تاريخية وتسويات مرتبطة بأسعار الصرف، الأمر الذي عزز الميزانية العمومية وقلّص مستويات التقلب.

واستُكملت عملية التحول عبر إصدار صكوك إلزامية التحويل بقيمة 155 مليون درهم، إلى جانب إصدار أسهم جديدة، وهي أدوات رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، جرى الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مستثمرين مؤسسيين، من بينهم إشراق للاستثمار وهومانا القابضة المحدودة، ما يعكس ثقة مؤسسية في آفاق الشركة المستقبلية.

ومع إعادة ضبط هيكلها المالي، تتجه «سلامة» إلى التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على الانضباط التشغيلي، من خلال استعادة طاقتها الاكتتابية في قطاعاتها الرئيسية، وإعادة تنشيط قنوات التوزيع، بما في ذلك الشراكات المؤسسية.

كما تستهدف الشركة تعزيز النمو المربح في مجالات التأمين على الحياة والثروات، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات وتطوير خدمات المطالبات وتجربة العملاء.

وقال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة «سلامة»، إن استكمال برنامج التحول يعكس التزام مجلس الإدارة بإعادة بناء متانة الشركة المالية وضمان استدامتها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الشركة باتت في موقع قوي يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها بثقة.

من جانبه، أكد محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلامة»: أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مفصلية، بعد تنفيذ إجراءات هيكلية لإعادة ضبط الميزانية العمومية وتسوية الانكشافات المالية، وإرساء قاعدة رأسمالية قوية.

وأضاف أن «سلامة» تركز حالياً على تحقيق أداء اكتتاب مستقر، وتعزيز موقعها التنافسي، ودفع النمو المستدام عبر أعمالها الأساسية، مستفيدة من متانة مركزها المالي وانضباطها التشغيلي.

ومع اكتمال عملية إعادة الهيكلة، تؤكد الشركة جاهزيتها للدخول في مرحلة جديدة تستهدف خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.