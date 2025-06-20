المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي تعرض نتائج دورة الاقتصاد الدائري

عرضت 10 شركات ناشئة في مجال التقنيات المناخية حلولاً مبتكرة في الاقتصاد الدائري، وذلك خلال فعالية تعريفية، نظمتها المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ضمن الدورة الأحدث من برنامج «منصة الإطلاق».

ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المناخية، من خلال تهيئة بيئة داعمة، تتيح الوصول إلى التمويل، وفرص النفاذ إلى الأسواق، والتوجيه المتخصص، والدعم في رسم السياسات، وتخصص كل دورة من البرنامج محوراً رئيسياً من محاور العمل المناخي، حيث ركزت هذه الدورة على تطوير حلول الاقتصاد الدائري، التي تعيد توظيف النفايات أو تحويلها إلى موارد ذات قيمة في قطاعات حيوية، تشمل الغذاء والمياه والطاقة والبنية التحتية.

وتم اختيار الشركات الـ10 من بين أكثر من 150 تقدمت من حول العالم، بناء على جدوى حلولها التقنية وإمكاناتها الواعدة، وشملت الابتكارات المطروحة تقنيات في التسميد اللامركزي، وتدوير المنسوجات، واستخلاص المعادن النادرة، وإعادة الاستخدام الصناعي، وإدارة النفايات الغذائية، والتحلية الدائرية للمياه.

وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يتطلب بناء اقتصاد دائري حقيقي إعادة النظر في النماذج الاقتصادية التقليدية، والانتقال من منطق تقليص الأثر إلى منطق استعادة القيمة، وتجديد الأنظمة.

ونحن نستثمر من خلال «منصة الإطلاق»، في الشركات الناشئة التي تجسّد هذه الرؤية على أرض الواقع، وتقدم حلولاً عملية لتحديات بيئية معقدة.

ويمثل تعاوننا مع وزارة الاقتصاد خطوة نوعية لتعزيز البيئة التمكينية لهذه الحلول وتسريع تبنيها عبر القطاعات المختلفة».

من جانبها قالت ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد: «تفخر وزارة الاقتصاد بشراكتها الرسمية لبرنامج منصة الإطلاق للاقتصاد الدائري التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والذي يجسد التزامنا بدعم الابتكار القائم على الشراكة، وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة».

وأضافت أن البرنامج يمثل منصة حيوية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع القرار، بهدف إعادة تصميم الأنظمة الاقتصادية، لتكون تجديدية وشاملة بطبيعتها، مشيرة إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية هذا التوجه، وتلتزم بالعمل عن قرب مع المسرعات المستقلة والشركاء من القطاعين العام والخاص، لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وسيتواصل برنامج «منصة الإطلاق» خلال الدورات المقبلة، التي ستركز على حلول الكربون والتكيف مع تغير المناخ، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المناخي.