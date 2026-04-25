غرفة عجمان تبحث دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية



ناقشت مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في غرفة عجمان خلال لقاء مشترك، سبل تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس، والاطلاع على إجراءات تراخيص المعلمين، وأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل في المنظومة التعليمية.



استقبل أعضاء مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في مقر الغرفة، سالم السويدي، مدير عام الغرفة، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء.

وترأس اللقاء الدكتور كريم الصغير، رئيس مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي، مدير جامعة عجمان، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات التعليمية في عجمان.

وأكد الدكتور كريم الصغير، أن مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي لها دور رئيسي في تطوير القطاع وتحسين جودة خدماته، وتعزيز ارتباط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن القطاع التعليمي يأتي ضمن أولويات رؤية عجمان 2030.

وتم خلال اللقاء اعتماد نتائج الاجتماع السابق، بجانب استعراض الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالي التعليم والبحث العلمي بما يسهم في تطوير جودة العملية التعليمية وتعزيز الابتكار.وأوصي الحضور بأهمية تشكيل فريق عمل مشترك للوقوف على أبرز نقاط القوة والتحديات في القطاع التعليمي.