«المركزي» ينظم منتدى المناخ واجتماع «تخضير النظام المالي»

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظم المصرف المركزي منتدى المناخ واجتماع مجموعة تخضير النظام المالي في أبوظبي 26 يونيو.

ويجسد تنظيم الحدثين، اللذين يعقدان على مدار يومين، التزام المصرف المركزي الراسخ بتعزيز دوره المحوري في دفع عجلة التمويل المستدام، وقيادة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، ضمن رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويستقطب المنتدى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وبحث حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، وأطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي لقيادة الحوار العالمي حول مستقبل التمويل المستدام.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع ممثلي مجموعة تخضير النظام المالي جلسات نقاش مهمة تركز على عدة محاور متعلقة «بتخضير» أطر السياسة النقدية، وسبل دمج آثار تغير المناخ في صياغة السياسات النقدية وعملياتها، إلى جانب استعراض مستجدات عمل المجموعة والخطط المستقبلية.

وتضم المجموعة، منذ تأسيسها في عام 2017، أكثر من 160 عضواً يمثلون بنوكاً مركزية وسلطات رقابية.

قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يمثل انعقاد منتدى المناخ واجتماع مجموعة تخضير النظام المالي محطة بارزة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تشهدها السياسات الاقتصادية والتحديات المناخية المتنامية.

ويواصل المصرف المركزي ترسيخ دوره المحوري في قيادة مسار الاستدامة المالية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تعزيز البنية التحتية للتمويل الأخضر، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لدمج المخاطر المناخية ضمن منظومة القطاع المالي، بما يعزز مرونته ويرسخ استقراره ويحقق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي والاستدامة».

مذكرة تفاهم

من ناحية اخرى، وقع مصرف الإمارات المركزي وشركة سي. آي. بي. إس، المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين (سي. آي. بي. إس) مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجال أنظمة الدفع، ما يعزز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.

وقع مذكرة التفاهم سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، واكسيانغ يانغ ويو، نائب رئيس شركة سي. آي. بي. أس المحدودة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

بموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في تصميم وإطلاق مبادرات، تُعزز من استخدام البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهما لإجراء المعاملات عبر الحدود بين البلدين بطريقة أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة، كما سيعمل الطرفان على تطوير وتعزيز تعاونهما في مجال إدارة المخاطر والامتثال، وذلك من خلال تبادل الخبرات لتحسين أمن وسلامة ومتانة واستقرار البنى التحتية للمدفوعات عبر الحدود.

وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة: «تأتي مذكرة التفاهم في إطار دعم جهود البلدين الرامية إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة.

نتطلع إلى مواكبة آخر التطورات في مجال المدفوعات، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل زيادة النمو الاقتصادي والتجاري، وتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولتين، بالإضافة إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة لتسوية المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل المعاملات وتخفيض تكاليفها، وبالتالي توسيع الآفاق الواعدة لفرص التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».