«اقتصادية رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا



استقبل الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، داتو تنغكو سراج الزمان، سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الدائرة بحضور الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، ومحمد المحمود، مساعد مدير عام الدائرة، وعائشة العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال والفريق الإعلامي.

وأكد الشيخ محمد بن كايد أهمية اللقاء لبحث فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وماليزيا، وعرض فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين دعماً لتحقيق الغايات الاستراتيجية لـ«اقتصادية رأس الخيمة» الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار إليها.

وأشار إلى أن رأس الخيمة تُعد من أبرز الوجهات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لما توفره من تشريعات مرنة ومحفزات تسهم في تعزيز التنافسية، مشدداً على التزام الغرفة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الماليزيين، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.