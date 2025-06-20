مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات و«أوبر» للارتقاء بتجربة المسافرين

وقّعت طيران الإمارات و«أوبر» مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية، بهدف استكشاف سبل تسهيل تجربة السفر، وجعلها أكثر سلاسة وراحة ومكافأة للمسافرين، وتشمل هذه الشراكة تحسين تجربة التنقل لعملاء طيران الإمارات، وتقديم مزايا ولاء لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عند استخدامهم لتطبيق أوبر في أسواق محددة، ضمن شبكة طيران الإمارات.

ووقع المذكرة عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وأنابيل دياز كالديرون نائب الرئيس ورئيس قطاع التنقل في أوروبا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة أوبر.

ومن خلال هذه الشراكة ستعمل طيران الإمارات وأوبر على إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.

وتشمل هذه المبادرات تطوير تجربة حجز متكاملة، تربط بين قسائم رحلات أوبر مع حجوزات الرحلات الجوية، لتنقلات أكثر مرونة من وإلى المطار أو داخل المدينة، كما سيبحث الجانبان إمكانية تقديم رحلات أوبر من وإلى المطار لفئة مختارة من عملاء طيران الإمارات، لدعم تجربة تنقل متكاملة من الباب إلى الوجهة.

وقال عدنان كاظم: «نحن سعداء بتعاوننا مع أوبر، وذلك في إطار التزامنا بتقديم تجارب سفر سلسة لعملائنا.

وسنعمل بشكل وثيق مع أوبر خلال الأشهر المقبلة، للاستفادة من قدراتنا المشتركة في مجالي السفر والتكنولوجيا، بهدف توسيع المزايا والخيارات المتاحة لعملائنا، من خلال توفير رحلات أكثر ترابطاً وشمولاً عبر شبكة رحلاتنا، وتقديم مزايا جديدة ومميزة لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، ونتطلع إلى بناء شراكة ناجحة توفر مزايا قيّمة لمسافرينا».

من ناحية أخرى أطلقت طيران الإمارات فيديو مبتكراً يسلط الضوء على تنوع المحتوى المتاح على نظامها للترفيه الجوي ice، والذي يعد أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء، حيث يستمتع به أكثر من 54 مليون عميل، وتدعو طيران الإمارات العملاء إلى اكتشاف كواليس العمل، الذي يحافظ على ريادة الناقلة عالمياً في مجال الترفيه الجوي.

ويغطي نظام الترفيه الجوي على متن طيران الإمارات أحدث الأفلام، والمسلسلات، والبودكاست، ودورات لتعلم اللغات، والوثائقيات، وبرامج الرسوم متحركة، وحتى تغطيات مباشرة للأخبار والرياضة على ارتفاع 40 ألف قدم.

ومع أكثر من 6500 قناة من المحتوى عالي الجودة والحائز جوائز يعدّice أضخم مكتبة ترفيهية على متن الطائرة على مستوى العالم، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه. وطيران الإمارات أكبر ناقلة جوية ترخص المحتوى في العالم.

وما إن تبدأ شركات التوزيع العالمية بطرح حقوق العرض غير السينمائي للأفلام، حتى تسارع طيران الإمارات للحصول على أفضل الأفلام، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بمكتبة تضم 2700 فيلم من هوليوود وأفلام عالمية شهيرة بأي وقت.