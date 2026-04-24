تايجر شروف يستثمر في مشروع "بريز باي دانوب"

استثمر نجم بوليوود تايجر شروف في شقة ضمن مشروع "بريز باي دانوب"، وهو برج سكني فاخر على الواجهة البحرية تابع لشركة دانوب العقارية، التي أسسها رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب. ويُعزز هذا الاستثمار مكانة دانوب المتنامية كوجهة مفضلة للمشاهير والمستثمرين العالميين.

يُعدّ مشروع "بريز باي دانوب" مشروعًا سكنيًا فاخرًا يقع في مدينة دبي الملاحية، إحدى الوجهات الساحلية الصاعدة في المدينة. ويشتهر المشروع بإطلالاته البانورامية الخلابة على البحر وأفق دبي، وقربه من أهم معالم دبي، وشققه العصرية المفروشة بالكامل، وتوفيره لأكثر من 40 خدمة ومرافق. ويعكس استثمار تايجر شروف ثقة متزايدة في سوق العقارات بدبي، لا سيما بين المشترين الدوليين البارزين الذين يسعون إلى نمط حياة راقٍ وعوائد استثمارية طويلة الأجل.

وفي تعليقه على هذا الاستثمار، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب "يسعدنا انضمام تايغر شروف إلى عائلة دانوب. ويعكس استثماره في مشروع "بريز" الثقة الكبيرة التي يوليها المشاهير العالميون لكلٍ من دانوب ودبي، فضلاً عن التزامنا بتقديم منازل عالية الجودة بقيمة استثنائية. ويتمتع مشروع "بريز" بموقع استراتيجي يهدف إلى جعل تملك العقارات أكثر سهولة من خلال خطة الدفع المميزة لدينا بنسبة 1%، وبدون فوائد، إلى جانب توفير شقق مفروشة بالكامل في موقع حيوي ومميز"

ومن جانبه، قال تايغر شروف "لطالما أبهرتني دبي بحيويتها ونم الحياة فيها وبنيتها التحتية المتطورة وإمكانات النمو التي تتمتع بها. وعندما قررت الاستثمار في المدينة، كنت على يقين بأن "بريز من دانوب" هو الخيار الأمثل. فهو يوفّر فرصة فريدة لامتلاك جزء من مستقبل دبي، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية. وأنا سعيد حقًا بأن أعتبر "بريز من دانوب" ودبي بمثابة منزلي الثاني

تواصل دبي استقطاب اهتمام عالمي بفضل أسسها الاقتصادية القوية، وسياساتها الداعمة للمستثمرين، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي. ومع النمو المستمر، وارتفاع العوائد الإيجارية، وبيئة ضريبية محفّزة، تُمثّل دبي فرصة استثمارية جذابة لكلٍ من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء