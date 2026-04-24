«دبي للاستثمار» تعتمد توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن 2025

أعلنت «دبي للاستثمار» عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25%، بواقع 0.25 درهم للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وتمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين للشركة، الذي عقد بتاريخ 23 أبريل 2026.

ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للمجموعة، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتزامن مع مسيرة دبي للاستثمار التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من النمو المستدام وتوسيع الأعمال.

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية على انتخاب 9 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقوانين المعمول بها. ويضم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون كلاً من: خالد جاسم محمد بن كلبان، أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي، علي فردان علي الفردان، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، حسين ناصر أحمد لوتاه، خالد محمد علي الكمدة وهند عبدالرحمن قاسم محمد العلي.

إيرادات مستقرة

وقال عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن المجموعة حققت أداء قوياً خلال العام 2025، ويأتي هذا الأداء نتيجة تنفيذ منضبط وقاعدة إيرادات مستقرة، إلى جانب إسهامات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العقارات والاستثمارات المالية والتصنيع. وأشار إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار على نحو استراتيجي في قطاعات دفاعية وأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة، لما توفره من مرونة في المحفظة مع ضمان الاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن تنويع الأنشطة يُعد من أبرز نقاط قوة «دبي للاستثمار» في التعامل مع دورات السوق المختلفة.

وفي إطار استشرافه للمرحلة المقبلة، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المجموعة تنظر بتفاؤل حذر إلى عام 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات بأن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على استقراره خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تنوّع محفظة أعمال «دبي للاستثمار» يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، مع الاستمرار في التركيز على النمو المستدام على المدى الطويل.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية اعتماد جميع البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من قبل مجلس إدارة «دبي للاستثمار»، وذلك وفقاً للأجندة التي وُزّعت مسبقاً على المساهمين.